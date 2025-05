Libere 3 Montecarlo: Leclerc infallibile, Verstappen davanti alle McLaren

Tre su tre per Charles Leclerc a Montecarlo! Dopo aver dominato i primi due turni di prove libere del venerdì, il ferrarista mette il suo timbro anche su quella del sabato mattina che precede la qualifica monegasca. Leclerc chiude in un minuto, 10 secondi e 953 millesimi, prevalendo per 280 millesimi su Max Verstappen che lo aveva in precedenza scalzato dal vertice della classifica dei tempi. Terzo e quarto tempo per Lando Norris e Oscar Piastri che incassano rispettivamente 294 e 445 millesimi dal leader. Quinto tempo finale per Lewis Hamilton (+0.563) che però a meno di due minuti dalla bandiera a scacchi tocca le barriere al culmine della salita che porta al Casinò (curva Massenet, forse distratto da un paio di monoposto più lente davanti a lui-Antonelli e Ocon) e di fatto provoca la chiusura anticipato del turno con l'esposizione della bandiera rossa. Alexander Albon apre con la Williams la seconda metà della top ten: sesto tempo a 715 millesimi da Leclerc. Alle sue spalle Liam Lawson con la Racing Bulls (+0.861), l'altra Williams di Carlos Sainz (+0.940) e Yuki Tsunoda con la Red Bull, ultimo del gruppo a stare nello stesso secondo del leader (999 millesimi). Pista tutta in salita per la Mercedes e per i suoi piloti: Andrea Kimi Antonelli stacca il decimo tempo a un secondo a 60 millesimi dalla vetta, George Russell l'undicesimo a uno e 113. Il pilota inglese precede Fernando Alonso. Quattordicesimo tempo per Pierre Gasly con la Alpine, mentre il suo compagno di squadra è desolatamente ultimo come già nel turno conclusivo del venerdì e come in FP2 con un ritardo di due secondi da Leclerc.