Libere 3: Alonso candidato alla pole, Verstappen in agguato, Ferrari sottotraccia

PROVE LIBERE 3

Il pilota spagnolo davanti a tutti anche nel terzo ed ultimo turno di prove libere di Sakhir

© Getty Images Fernando Alonso e Aston Martin non perdono un colpo: l'ex ferrarista mette nuovamente a segno la miglior performance nelle Libere 3 del GP del Bahrain. Lo spagnolo precede Max Verstappen di soli cinque millesimi e di 106 l'altra Red Bull di Sergio Perez. Salgono di giri Lewis Hamilton e la Mercedes: quarto tempo per il sette volte iridato con 215 millesimi di ritardo dalla vetta mentre una Ferrari un po' "interlocutoria" chiude quinta di Charles Leclerc (+0.284) e ottava con Carlos Sainz (+0.605). A separare le due Rosse la Mercedes di George Russell e la Aston Martin di Lance Stroll.

Alonso tiene la posizione ma Verstappen è ormai negli scarichi della sua Aston Martin, deciso a ristabilire le gerarchie nella caccia alla pole position, ristabilendo intanto le distanze con il compagno di squadra Perez, più brillante al venerdì. Per il due volte campione del mondo spagnolo intanto tre sessioni di prove libere che non lo hanno mai visto scendere più in basso della seconda casella del ranking. Missione pole possibile o più probabilmente missione prima fila. Fernando punta a separare tra di loro le Red Bull ma dall'equazione qualifiche non si possono escludere Ferrari e Mercedes.

La Scuderia di Maranello ha confermato le prestazioni della prima giornata di prove libere, mentre un deciso passo in avanti lo ha fatto la Mercedes che ha chiuso il programma delle prove libere con Hamilton quarto a poco più di due decimi dal vertice e Russell a poco meno di quattro. Ferrari è sembrata mantenere un profilo basso o meglio giocare a carte coperte fino all'ultimo: Leclerc e Sainz sono sicuramente tra i candidati alla prima pole ed ovviamente alle prime due file ma la concorrenza inizia appunto a farsi numerosa, con Mercedes in crescita e Aston Martin in stato di grazia, considerando anche il settimo tempo del convalescente Stroll a 579 millesimi dal compagno di squadra.

McLaren riesce di nuovo ad affacciarsi alla top ten ma - a differenza di quanto accaduto al venerdì - lo fa con il rookie Oliver Piastri che si mette dietro le due Alpine di Pierre Gasly e di Esteban Ocon, mentre Lando Norris è tredicesimo, preceduto da Guanyu Zhou che fa nuovamente meglio di Valtteri Bottas in casa Alfa Romeo Sauber. Nella seconda metà della classifica solo 42 millesimi dividono Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, P14 e P15 con le Haas powered by Ferrari. In coda alla classifica prosegue il derby Williams-Alpha Tauri: sedicesimo tempo per Yuki Tsunoda, seguito dal già citatao Bottas, dalle due Williams di Logan Sargeant e Alexander Albon e dall'altra Alpha Tauri di Nyck De Vries-