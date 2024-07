Libere 2 Spa: la McLaren c’è, Norris e Piastri comandano davanti a Verstappen

FORMULA 1

Il leader del Mondiale staccato di due decimi da Lando e di due millesimi da Oscar nella simulazione qualifica: Ferrari in quarta e quinta posizione con Leclerc e Sainz

F1, le immagini del venerdì di libere a Spa





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spa in Belgio torna a comandare la McLaren di Norris e Piastri. L’inglese e l’australiano si piazzano in prima (1’42’’260) e seconda (1’42’’475) posizione. Terzo, e non perfetto sul passo gara, Max Verstappen (penalizzato in griglia per la gara di dieci posizioni). Leclerc e Sainz chiudono in quarta e quinta posizione, staccati rispettivamente di cinque e otto decimi.

Sussulto McLaren nella seconda sessione di prove libere, con Norris che chiude davanti a Piastri e a Max Verstappen. L’olandese, penalizzato in griglia per domenica di dieci posizioni a causa del cambio del motore da parte di Red Bull (quinta sostituzione al netto delle quattro consentite), fa subito la voce grossa con un paio di tentativi importanti, andando al comando con il tempo di 1’43’’339. Alle spalle del leader un pacchetto di mischia interessante: Norris, Russell, Hamilton, Sainz, Piastri, Perez e Leclerc. Tra questi, l’inglese della McLaren e il monegasco della Ferrari sono gli unici ad utilizzare la gomma soft, ma nonostante la mescola migliore faticano ad impensierire il parziale fatto segnare da Verstappen. Dopo una ventina di minuti (e dopo le prime soste) Sainz accende gli animi Ferrari montando la soft e andando a prendersi il miglior tempo momentaneo (1’43’’098), subito sgretolato però dalla McLaren di Piastri (1’42’’475) che precede di due millesimi anche Verstappen su gomma rossa. Al giro di boa, nel corso degli ultimi tentativi della simulazione di qualifica, Norris strappa la prima posizione al suo compagno di squadra (1’42’’260), con Leclerc che fa lo stesso con la quarta piazza di Sainz (staccati rispettivamente di cinque e otto decimi da Lando). Da segnalare in positivo anche il settimo tempo di Ocon (Alpine) e l’ottavo tempo di Magnussen (Haas), ancora fuori dalla top ten le due Aston Martin di Alonso e Stroll.

Per quanto riguarda le simulazioni del passo gara invece, dopo l’altalena di prestazioni della prima sessione mattutina, McLaren e Red Bull cominciano a mettersi in ritmo con più continuità e con poche differenze: Piastri e Verstappen partono in linea tra l’1’48’’ alto e l’1’49’’ basso, salvo qualche passaggio a vuoto dell’olandese oltre l’1’50’’ dopo una quindicina di giri di lavoro. Bene anche Perez, al netto della simulazione qualifica sempre molto difficoltosa. Tra i più costanti Carlos Sainz, sui tempi dell’1’49’’ e mezzo. Simulazione passo gara diversa invece per Leclerc e Russell, che faticano a scendere dall’1’50’’. Non riescono a trovare continuità nel lavoro del loro passo gara Hamilton e Norris, con Lando che sfrutta soltanto gli ultimi minuti della sessione per rimettersi in linea con il suo compagno di squadra e con il leader del Campionato.