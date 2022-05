Libere 2: Russell svetta su Leclerc; 3. Perez; 4. Hamilton. Sainz ko, problemi per Verstappen

GP MIAMI PROVE LIBERE 2

È del pilota britannico della Mercedes il miglior tempo al termine del secondo turno di prove libere, interrotto per due volte dalla bandiera rossa.

Il weekend del GP di Miami entra nel vivo con un secondo turno di prove libere piuttosto movimentato: secondo nelle FP1 alla spalle di Leclerc, George Russell ribalta l'ordine e stacca il ferrarista di 106 millesimi. Terzo tempo per Sergio Perez e quarto - a completare a crescita Mercedes - per Lewis Hamilton. Problemi per max Verstappen, lungamente costretto ai box (nessun tempo per il campione in carica), e per Carlos Sainz che perde il controllo della sua Ferrari e finisce contro il muro all'ingresso della stretta esse in salita e chiude undicesimo. Getty Images

Dopo Melbourne e Imola, anche a Miami lo spagnolo della Ferrari è subito alla prese con un weekend in netta salita: testacoda e foratura nel primo turno, contatto con le barriere nel secondo e... fine dei giochi del venerdì per Carlos: un danno non da poco, visto che a Miami si corre su una pista nuova per tutti ed era forndamentale - al via del fine settimana - girare a fondo. Ne sa qualcosa anche Verstappen. Giornata difficile per il campione in carica: terzo nelle F1, Max non completa nemmeno un giro cronometrato, al pari di Valtteri Bottas che era finito a muro nella prima sessione. Per Verstappen (sulla cui Red Bull è stato anche sostituito il cambio) problemi tecnici in entrambe le sessioni ma soprattutto noie allo sterzo che lo hanno costretto a compiere mezzo giro a velocità ridotta, faticando anche solo a non ostacolare i colleghi nel tentativo - riuscito - di riportare la sua Red Bull ai box.

Getty Images

Non sarebbe però giusto attrobuire solo ai guai della metà... oscura dei box Ferrari e Red Bull la resurrezione (da confermare inqualifica ed in gara) della Mercedes. Russell chiude la sessione al comando, Hamilton è quarto, dietro a Lecler e Perez. Le novità introdotte sulle W13 a livello di aerodinamica sembrano azzecate. Fa riflettere invece il ruolo - tuttora... subordinato - del Re Nero rispetto al suo ambizioso compagno di squadra. Conviene appunto attendere le qualifiche e la gara ma la tendenza... al momento è confermata. Alle spalle di Lewis, fanno un bel salto avanti da una sessione all'altra sia Fernando Alonso (da dodicesimo a quinto), sia Lando Norris (da undicesimo a sesto). Completano la top ten Pierre Gasly, Guanyu Zhou, Esteban Ocon e Kevin Magnussen.