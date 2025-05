Piastri precede Russell a Barcellona. Norris e Verstappen in fotocopia, Ferrari in ribasso

La direttiva tecnica sulle ali (non più) flessibili non ha effetto sulla dominazione McLaren. Dopo il miglior tempo di Lando Norris nelle FP1 dell'ora di pranzo, tocca a Oscar Piastri guardare tutti dall'alto in basso nel secondo turno di prove libere, capolinea della prima giornata del weekend del Gran Premio di Spagna. Il capofila australiano della classifica generale (con tre punti di vantaggio sul compagno di squadra) stacca una best performance da un minuto, 12 secondi e 760 millesimi, con un vantaggio di 206 millesimi su George Russell. Mercedes in risalita dopo l'anonima prestazione del primo turno. Terzo e quarto tempo ex-aequo per Max Verstappen e Lando Norris, entrambi a 310 millesimi dalla vetta.