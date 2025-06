Libere 1: Russell precede Verstappen e Piastri, nono Hamilton

A chiudere la top five è Pierre Gasly con la Alpine (+0.238). Undicesimo Andrea Kimi Antonelli (+0.588). Nono tempo invece per la migliore delle Ferrari: quella di sir Lewis Hamilton (+0.557). Inizio di weekend in... panchina per Charles Leclerc. In pista sulla sua SF-25 lo svedese Dino Beganovic (prodotto della Ferrari Academy e pilota Hitech TGR in F.2)), già al volante nelle FP del Bahrain, che ha ottenuto il diciottesimo tempo.La Scuderia di Maranello e il team campione del mondo Costruttori in carica sono state le due sole squadre a sfruttare l'undicesimo weekend del Mondiale tra le Alpi della Stiria per mettere in pista i propri rookies.