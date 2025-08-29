Libere 1: pista in discesa per Norris e Piastri, Leclerc e Hamilton fuori dalla top ten

Alle spalle del pilota inglese della Williams c'è l'idolo locale Max Verstappen che fatica a rimanere nello stesso secondo del leader (+0.940), finito lungo nella via di fuga a tempo scaduto. Il fine settimana olandese scatta (si fa per dire) per la Ferrari in modo assolutamente anonimo: Charles Leclerc e Lewis Hamilton (testacoda a inizio prove) non vanno oltre il quattordicesimo e il quindicesimo tempo, separati tra di loro da nove millesimi ma con un ritardo di un secondo e 673 millesimi (Leclerc) e un secondo e 682 millesimi dalla vetta.