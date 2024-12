Libere 1, Leclerc dolceamaro: precede Norris ma perde dieci posizioni in griglia

Quarto tempo per l'altra Mercedes di George Russell, mentre Pierre Gasly chiude la top five con la Alpine. Sei rookies in pista, tra i quali Arthur Leclerc (ventiquattrenne fratello minore di Charles) con la Ferrari SF-24 che per il resto del weekend di Abu Dhabi (e non oltre!) torna nelle mani di Carlos Sainz. Allo spagnolo in uscita da Maranello (lunedì sarà già al volante della Williams FW46 in versione "filming day") il via come minimo da metà schieramento di Leclerc Sr. assegna fin da ora un ruolo di primaria importanza nell'ultima sfida della Scuderia alla McLaren per il Mondiale Costruttori (ventuno punti di vantaggio per il team papaya).