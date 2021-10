Libere 1 Istanbul: Hamilton primo e penalizzato. Verstappen insegue, Ferrari... in agguato con Leclerc

GP TURCHIA F.1 PROVE LIBERE 1

Il sette volte iridato batte il rivale olandese e mette a segno il nuovo record dell'Istanbul Intercity Park, ma il suo weekend parte in salita.

di

STEFANO GATTI

Lewis Hamilton svetta all'alba del weekend del GP della Turchia rifilando 425 millesimi al rivale nella corsa al titolo Max Verstappen ma sulla W12 del campione della Mercedes è stato sostituito il motore, operazione che comporta una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza della sedicesima tappa del Mondiale. Terzo tempo per la Ferrari con Charles Leclerc (+0.476) mentre Carlos Sainz (domenica al via in ultima fila per cambio della power unit ) ha "staccato" il quinto tempo alle spalle di Valtteri Bottas.

Mercedes supercompetitiva con Lewis Hamilton nel turno che inaugura il weekend di Istanbul: quasi mezzo secondo di vantaggio su Verstappen (e sulla Ferrari di Leclerc) e nuovo record del tracciato in un minuto, 24 secodi e 178 millesimi. Un'immediata e ben delineata superiorità che in un certo senso spiega e giustifica la decisione presa dalle Frecce Nere di sostituire sulla W12 numero 44 la componente endotermica della power unit (ICE) ma non le componenti MGU-H, MGU-K ed il turbocompressore, accettando così un "semplice" arretramento di dieci posizioni sullo schieramento di partenza. Al netto dei rischi legati al rischio-pioggia per le prove ufficiali e di tutti gli altri imprevisti potenzialmente in agguato, ben difficilmente Hamilton partirà oltre la sesta fila. Difficile poi che - lo dice il capo degli ingegneri Mercedes Andrew Shovlin - ulteriori sostituzioni vengano effettuate nel corso del weekend, ampliando la portata della penalità e le sue conseguenze. Sarebbe un'operazione "intrusiva" (a weekend in corso, appunto), suscettibile di vanificare i benefici di un'operazione studiata per limitare il rischi legati all'affidabilità della power unit. Un rischio calcolato, insomma, per la Casa di Stoccarda anche pensando (in chiave rimonta) alla relativa semplicità di sorpassare ad Istanbul rispetto ad altre piste, ma anche per le possibilità del suo numero uno di limitare i danni sulla pista che nel 2020 gli regalò la certezza del titolo numero sette: quello dello storico pareggio iridato con Michael Schumacher. Sopra un asfalto dal grip notevolmente aumentato rispetto al fondo stradale-saponetta dello scorso anno, proverà comunque ad approfittarne Verstappen. Alla guida della RB16B nell'inedita livery biancororossa "Honda tribute", l'olandese incassa 425 millesimi di ritardo e - scusate il gioco di parole - punta a questo punto a colmare i due soli punti di ritardo (246,5 a 244,5) da Hamilton e possibilmente a tornare al comando della classifica generale piloti.

Buone speranze (di podio, addirittura) può coltivarle anche la Ferrari, almeno per il momento e limitatamente al solo Leclerc. Il monegasco ha gettato al vento il podio turco con un "dritto" last minute dodici mesi fa (anzi undici) ad Istanbul, per fortuna subito ereditato da Sebastian Vettel, per quello che alla fine è stato il miglior risultato di squadra Ferrari dell'intera stagione, visto che Leclerc (secondo davanti a Perez al momento dell'errore) riuscì comunque a tagliare il traguardo in quarta posizione. Missione zona-punti invece per l'altro ferrarista Sainz che sarà al via in ultima fila per l'ormai noto cambio di power unit ma intanto ha chiuso buon quinto il primo turno di prove libere, staccato di 682 millesimi da Hamilton ma di soli 18 dal suo compagno di squadra Bottas.

A chiudere la top ten di un turno piuttosto "uneventful"(come dicono Oltremanica) troviamo Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly, Fernando Alonso e Sergio Perez: in quest'ordine dalla sesta alla decima posizione. Undicesimo tempo per George Russell con la Williams, mentre il weekend turco dell'Alfa Romeo prende le mosse dal quattordicesimo tempo di Antonio Giovinazzi e dal sedicesimo di Kimi Raikkonen.