Libere 1 Budapest: solo Verstappen tra le Ferrari di Sainz e Leclerc

PROVE LIBERE 1

Il girone di ritorno del Mondiale si apre con il miglior tempo del ferrarista in uscita nel primo turno di prove libere dell'Hungaroring

© Getty Images Una boccata d'aria fresca in alta quota per la Ferrari all'alba del weekend del Gran Premio d'Ungheria: Carlos Sainz mette a segno il miglior tempo nel primo turno di prove libere del tredicesimo appuntamento stagionale. Lo spagnolo chiude in un minuto, 18 secondi e 71 millesimi il suo time attack, con 276 millesimi di vantaggio su Max Verstappen e 298 sul proprio compagno di squadra Charles Leclerc. Il vincitore del GP d'Austria George Russell stacca il quarto tempo a 424 millesimi dalla vetta, mentre Guanyu Zhou si regala (e regala a Stake F1 Sauber) la quinta casella della top five, escludendone le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Non va oltre la decima performance cronometrica Lewis Hamilton. Il vincitore del GP di Gran Bretagna si ferma a 574 millesimi da Sainz. Davanti a lui anche le VISA Cash App Racing Bulls di Yuki Tsunoda e la Aston Martin di Lancde Stroll.

© Getty Images

Sir Lewis precede Sergio Perez che ancora una volta non riesce ad essere all'altezza del suo ingombrante compagno di squadra e dei suoi diretti avversari mentre Daniel Ricciardo (dodicesimo) completa un avvio di fine settimana tutto sommato promettente per VISA Cash App RB, chiudendo davanti a Fernando Alonso.

© Getty Images

Per il due volte iridato invece un primo turno sottono e in ombra, oltretutto anche nei confronti del proprio compagno di squadra Stroll. Partenza in salita per Alpine e Haas che occupano le due ultime file "virtuali": 17esimo e 18esimo tempo per Pierre Gasly e per Esteban Ocon (che a Budapest ha colto nel 2021 la sua prima e fin qui unica vittoria al termine di un GP rocambolesco). Alle spalle dei due piloti francesi del team bleu le Haas-Ferrari di Kevin Magnussen e di Oliver Bearman che sostituisce (per ora solo in questo turno, dall'anno prossimo in pianta stabile) il tedesco Nico Hulkenberg, probabilmente a fianco del già citato Ocon. Davanti agli ultimi quattro troviamo invece le due Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, che sono 14esimo e 16esimo, separati dalla Stake F1 Sauber di Valtteri Bottas.