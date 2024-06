Libere 1 Barcellona: Norris di un soffio su Verstappen, Ferrari terza con Sainz

© Getty Images

Secondo due settimane fa in Canada e in scia alla Ferrari di Leclerc nella classifica generale, Lando Norris parte all'attacco nel turno di prove libetre che apre il programma del GP di Spagna. Il pilota inglese della McLaren chiude in un minuto, 14 secodi e 228 millesimi di secondo il suo time attack. Alle sue spalle Max Verstappen - vincitore delle ultime due ultime edizioni del GP - staccato di soli 24 millesimi, mentre Carlos Sainz è nettamente il miglior ferrarista con il terzo tempo sulla pista di casa ma a 344 millesimi dalla vetta. Non va oltre l'undicesima performance Charles Leclerc (+1.206). A sigillare la top five George Russell con la Mercedes (+0.386) e Sergio Perez con la seconda Red Bull e un didtacco di 464 millesimi dal leader.