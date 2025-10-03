Libere 1: Alonso svetta a Marina Bay, Verstappen tra le due Ferrari

© Getty Images
Inizio di fine settimana come di consueto cauto per la McLarendi Stefano Gatti
Una verdona davanti alla Rossa all'alba del weekend: Fernando Alonso toglie alla Ferrari il miglior tempo nel primo turno di prove libere sul circuito cittadino di Marina Bay. Vincitre della prima edizione del Gran Premio di Singapore e poi nella terza (2008 con la Renault, 2010 con la Ferrari), a pochi minuti della fine del turno lo spagnolo porta la sua Aston Martin-Mercedes davanti alla SF-25 di Charles Leclerc con il tempo di un minuto, 31 secondi e 116 millesimi. Ritardo contenuto in 150 millesimi per il ferrarista, mentre Max Verstappen (vincitore degli utimi due GP a Monza e Baku) chiude terzo con un ritardo dalla vetta quasi doppio (276 millesimi) rispetto al monegasco. Ancora Ferrari nella quarta casella del ranking con Lewis Hamilton (+0.364). Il sette volte iridato precede di un solo millesimo la McLaren di Oscar Piastri. Il leader del Mondiale si lascia dietro il proprio compagno di squadra Lando Norris, staccato da Alonso di 582 millesimi.
Dopo il pilota inglese, la top ten prosegue con il settimo tempo di Isack Hadjar (Racing Bulls) davanti a Carlos Sainz, quest'ultimo reduce dal podio di Baku con laWilliams. Nono e decimo tempo rispettivamente per Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull e per Esteban Ocon con la migliore delle Haas powered by Ferrari. Avvio di weekend tutto in salita e fuori dalla prima pagina della classifica per la Mercedes: non va oltre l'undicesima prestazione del tardo pomeriggio asiatico George Russell, undicesimo con un ritardo appena superiore al secondo (+1.023).
Da parte sua Andrea Kimi Antonelli è solo quattordicesimo ad un secondo e 283 millesimi da Alonso. Il leader della classifica rifila quasi due secondi (+1.918) al proprio compagno di squadra Lance Stroll (diciottesimo) che si lascia alle spalle solo la Alpine di Franco Colapinto e la Williams di Alexander Albon. Il pilota inglese di origini thailandesi non riesce a segnare un tempo a causa di un problema tecnico ad inizio turno e chiude quindi ultimo quello che può considerare il suo GP di casa insieme a quello d'Inghilterra.
