Libere 1: Alonso svetta a Marina Bay, Verstappen tra le due Ferrari

Da parte sua Andrea Kimi Antonelli è solo quattordicesimo ad un secondo e 283 millesimi da Alonso. Il leader della classifica rifila quasi due secondi (+1.918) al proprio compagno di squadra Lance Stroll (diciottesimo) che si lascia alle spalle solo la Alpine di Franco Colapinto e la Williams di Alexander Albon. Il pilota inglese di origini thailandesi non riesce a segnare un tempo a causa di un problema tecnico ad inizio turno e chiude quindi ultimo quello che può considerare il suo GP di casa insieme a quello d'Inghilterra.