Tanti auguri Ibra! E per il suo compleanno Zlatan si regala una Ferrari F80 (che costa 3,5 milioni)

Ferrari F80: l'Hypercar ibrida da 1.200 CV
Il fuoriclasse svedese ha aggiunto alla sua collezione l'ultimo gioiello di Maranello, prodotto in soli 799 esemplari
Immancabilmente ogni 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic condivide il suo regalo di compleanno sul profilo Instagram. E come ogni anno, ormai è un'abitudine, l'ex calciatore ci delizia con una nuova auto che si aggiunge a una collezione decisamente invidiabile. Per i suoi 44 anni, Ibra si è regalato una Ferrari F80. La più recente Hypercar di Maranello è l'ultima nata di una dinastia che vede altri illustri membri come Ferrari Enzo e Ferrai LaFerrari. Un gioiello, in tutti sensi: il prezzo di listino supera i 3,5 milioni di euro (personalizzazioni escluse) e Zlatan è uno dei 799 selezionatissimi clienti che hanno avuto diritto d'acquisto.
Qualche indizio c'era
Il fuoriclasse aveva comunque lasciato intendere le sue intenzioni: ad agosto era apparso sui social in compagnia di Flavio Manzoni, responsabile del Centro Stile Ferrari. Scatto condiviso e accompagnato dalla didascalia “Ferrari, tu sei in buone mani”, ricordando così il legame speciale che lo lega al Cavallino. Manzoni, autore di modelli come la Roma Spider e la 499P vincitrice a Le Mans, ha omaggiato lo svedese con un disegno tecnico autografato della sua creatura, guarda caso proprio la Ferrari F80, un'ibrida da 1.200 cavalli. Un incontro che dunque si è rivelato propizio. Chissà che Ibra non abbia approfittato dell'occasione per completare l'acquisto con il configuratore ufficiale di Maranello.
Una collezione pazzesca
Oltre ad aver collezionato trofei giocando, Zlatan Ibrahimovic è anche un grande estimatore di supercar. Il gigante svedese ha un vero e proprio debole per le auto estreme, in particolare per le Ferrari (ca vans san dire), che occupano un posto speciale nel suo cuore e nel suo garage. Un recente ingresso è una Ferrari SF90 XX Spider full black con inserto rosso sul cofano, un bolide da 1.030 cavalli capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi. Prezzo di listino? Circa 850mila euro. Nel garage di Ibra ci sono anche una Ferrari Monza SP2 nera, barchetta senza parabrezza con V12 e un valore di circa 1,6 milioni di euro, e una Ferrari Daytona SP3 bianca, gioiello da 840 cavalli con un prezzo che supera i 2,3 milioni.
Non manca una Ferrari 812 Competizione, berlinetta estrema con il tradizionale V12 aspirato da 830 cavalli, né il Suv Purosangue, primo modello a ruote alte della casa di Maranello, da 725 cavalli e circa 400mila euro. Ma non è solo una questione di “rosse”, altre perle sono un’Audi RS 6, una Maserati Gran Turismo, una Porsche 918 Spyder e una Lamborghini Urus. Ogni modello riflette una sfaccettatura diversa della personalità di Zlatan, un mix di potenza, esclusività e desiderio di lasciare il segno, proprio come era abituato a fare in campo.
