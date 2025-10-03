Tanti auguri Ibra! E per il suo compleanno Zlatan si regala una Ferrari F80 (che costa 3,5 milioni)

Immancabilmente ogni 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic condivide il suo regalo di compleanno sul profilo Instagram. E come ogni anno, ormai è un'abitudine, l'ex calciatore ci delizia con una nuova auto che si aggiunge a una collezione decisamente invidiabile. Per i suoi 44 anni, Ibra si è regalato una Ferrari F80. La più recente Hypercar di Maranello è l'ultima nata di una dinastia che vede altri illustri membri come Ferrari Enzo e Ferrai LaFerrari. Un gioiello, in tutti sensi: il prezzo di listino supera i 3,5 milioni di euro (personalizzazioni escluse) e Zlatan è uno dei 799 selezionatissimi clienti che hanno avuto diritto d'acquisto.