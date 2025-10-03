Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Il campione

Tanti auguri Ibra! E per il suo compleanno Zlatan si regala una Ferrari F80 (che costa 3,5 milioni)

Il fuoriclasse svedese ha aggiunto alla sua collezione l'ultimo gioiello di Maranello, prodotto in soli 799 esemplari

03 Ott 2025 - 15:14

Immancabilmente ogni 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic condivide il suo regalo di compleanno sul profilo Instagram. E come ogni anno, ormai è un'abitudine, l'ex calciatore ci delizia con una nuova auto che si aggiunge a una collezione decisamente invidiabile. Per i suoi 44 anni, Ibra si è regalato una Ferrari F80. La più recente Hypercar di Maranello è l'ultima nata di una dinastia che vede altri illustri membri come Ferrari Enzo e Ferrai LaFerrari. Un gioiello, in tutti sensi: il prezzo di listino supera i 3,5 milioni di euro (personalizzazioni escluse) e Zlatan è uno dei 799 selezionatissimi clienti che hanno avuto diritto d'acquisto.

Qualche indizio c'era
Il fuoriclasse aveva comunque lasciato intendere le sue intenzioni: ad agosto era apparso sui social in compagnia di Flavio Manzoni, responsabile del Centro Stile Ferrari. Scatto condiviso e accompagnato dalla didascalia “Ferrari, tu sei in buone mani”, ricordando così il legame speciale che lo lega al Cavallino. Manzoni, autore di modelli come la Roma Spider e la 499P vincitrice a Le Mans, ha omaggiato lo svedese con un disegno tecnico autografato della sua creatura, guarda caso proprio la Ferrari F80, un'ibrida da 1.200 cavalli. Un incontro che dunque si è rivelato propizio. Chissà che Ibra non abbia approfittato dell'occasione per completare l'acquisto con il configuratore ufficiale di Maranello.

© instagram

© instagram

Una collezione pazzesca
Oltre ad aver collezionato trofei giocando, Zlatan Ibrahimovic è anche un grande estimatore di supercar. Il gigante svedese ha un vero e proprio debole per le auto estreme, in particolare per le Ferrari (ca vans san dire), che occupano un posto speciale nel suo cuore e nel suo garage. Un recente ingresso è una Ferrari SF90 XX Spider full black con inserto rosso sul cofano, un bolide da 1.030 cavalli capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi. Prezzo di listino? Circa 850mila euro. Nel garage di Ibra ci sono anche una Ferrari Monza SP2 nera, barchetta senza parabrezza con V12 e un valore di circa 1,6 milioni di euro, e una Ferrari Daytona SP3 bianca, gioiello da 840 cavalli con un prezzo che supera i 2,3 milioni.

Non manca una Ferrari 812 Competizione, berlinetta estrema con il tradizionale V12 aspirato da 830 cavalli, né il Suv Purosangue, primo modello a ruote alte della casa di Maranello, da 725 cavalli e circa 400mila euro. Ma non è solo una questione di “rosse”, altre perle sono un’Audi RS 6, una Maserati Gran Turismo, una Porsche 918 Spyder e una Lamborghini Urus. Ogni modello riflette una sfaccettatura diversa della personalità di Zlatan, un mix di potenza, esclusività e desiderio di lasciare il segno, proprio come era abituato a fare in campo.

Ferrari F80: l'Hypercar ibrida da 1.200 CV

1 di 12
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

ferrari
zlatan ibrahimovic

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:46
Ringo's Garage: giornata in pista con Yamaha e Giacomo Agostini

Ringo's Garage: giornata in pista con Yamaha e Giacomo Agostini

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:11
Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

02:11
La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

02:43
Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

02:57
Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

01:31
L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

02:38
MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

04:05
Corvette E-Ray

Corvette E-Ray

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

03:28
Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross

03:36
KGM Torres

KGM Torres

02:46
Ringo's Garage: giornata in pista con Yamaha e Giacomo Agostini

Ringo's Garage: giornata in pista con Yamaha e Giacomo Agostini

I più visti di Drive Up

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Al volante della nuova Audi Q3 tra le strade di Palermo

Concorso Eleganza Varignana 1705

Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Pinin Farina Best of Show a Varignana

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:11
Europei ciclismo: Pegolo terza nella prova donne junior
17:02
Albania, Sylvinho convoca sei giocatori di Serie A per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026
16:53
Piastri: "Qualifica fondamentale". Alonso: "Qui puntiamo in alto"
16:48
Bayer Leverkusen, ufficiale il rinnovo di Palacios: firma fino al 2030
Scott McTominay
16:40
Conte ritrova Di Lorenzo e vuole far tornare al top McTominay