Crippa nello storico Giro al Sas di Trento dopo il ritiro dalla maratona mondiale in Giappone

Da evidenziare come lo scorso 27 Settembre il Giro al Sas abbia ricevuto la Heritage Plaque di World Athletics per il contributo alla storia e allo sviluppo dell’atletica leggera e delle discipline di atletica fuori dagli stadi, prestigioso riconoscimento assegnato a un numero ristretto di eventi in tutto il mondo, tra i quali in Italia quelle già insignite sono la Cinque Mulini, il Giro di Castelbuono, il Campaccio, la Boclassic e la Stramilano Half Marathon.