Lewis Hamilton: "Ferrari decisione solo mia, non l'ho detto neanche ai miei genitori"

La promessa di Lewis Hamilton e Ferrari di non pensare già al 2025, quando l'approdo del pilota inglese sulla Rossa diverrà concreto, è nobile e corretto nelle intenzioni (e in rispetto a Carlos Sainz oltre che alla Mercedes) quanto difficile da mantenere visto la portata dell'accordo. E così, dopo Vasseur nei giorni scorsi, anche il sette volte campione del mondo di Formula 1 è tornato a parlarne rivelando un curioso retroscena: "È stata una scelta solo mia, non l'ho detto neppure ai miei genitori! Volevo farlo per me stesso e sentivo di dover scoprire cosa fosse meglio per me".