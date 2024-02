Hamilton: "La Ferrari è un sogno d'infanzia, ho colto l'opportunità e la sfida"

F1

"Da ragazzino ai videogiochi sceglievo sempre Michael Schumacher. Dura lasciare Mercedes, ma è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo"

© Getty Images In occasione dell'ultima giornata di test in Bahrain, Lewis Hamilton torna a parlare del suo passaggio alla Ferrari dal 2025. "La Ferrari è un sogno d'infanzia. E' stata una opportunità che ho deciso di cogliere - ha spiegato il pilota britannico -. È stata la decisione più difficile che abbia mai preso: Mercedes mi supporta da 26 anni e sono orgoglioso dei traguardi raggiunti insieme, ma penso che sia io a dover scrivere la mia storia e ho pensato fosse il momento giusto per iniziare un nuovo capitolo". "Da ragazzino ai videogiochi sceglievo sempre Michael Schumacher", ha continuato Hamilton.

Vedi anche Formula 1 Vasseur: "Hamilton alla Ferrari per chiudere il cerchio, punto di riferimento per il futuro"

"Ogni pilota si chiede cosa si possa provare a vestire la tuta della Rossa. La Ferrari non ottiene grandi risultati dal 2007 e anche questo mi stimola. Per me è una sfida enorme, da ragazzino sognavo di guidarla - ha proseguito Lewis mostrando grande fiducia nei confronti della scuderia del Cavallino -. Sono davvero entusiasta della scelta che ho fatto". "Non sono mai stato a Maranello, con Vasseur ho un ottimo rapporto e con lui ho corso in Formula 3 - ha concluso, svelando il feeling col team principal della Rossa -. Siamo sempre rimasti in contatto e ho sempre saputo che sarebbe diventato un manager incredibile in F1, sono felice di ritrovarlo".

"L'italiano? In questi anni non sono mai riuscito a imparare un'altra lingua, ma ci proverò - ha concluso Hamilton -. Da ragazzino quando guidavo sui kart in Italia avevo imparato qualche frase".