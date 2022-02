"Lewis è il migliore ma con Haas o Williams sarebbe in fondo al gruppo", Gasly ridimensiona Hamilton

"Purtroppo nel nostro sport il mezzo meccanico è responsabile di buona parte del risultato finale. Anche se è il miglior pilota di Formula Uno, al volante di una Williams o di una Haas Lewis Hamilton non riuscirebbe ad arrivare terzo oppure quinto: finirebbe la gara sedicesimo o diciottesimo". Così Pierre Gasly alla trasmissione Mashup. Curioso peraltro che il pilota di Alpha Tauri - di fatto team satellite Red Bull - abbia preso il rivale della Mercedes (e non... Max Verstappen!) come punto di riferimento al vertice. Rispetto per i sette titoli di Lewis oppure... antiche (ma non poi tanto) ruggini nei confronti dell'olandese?