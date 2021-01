Letterina d'auguri di Wolff a Perez: "Con Sergio, Red Bull temibile nel Mondiale Costruttori"

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Oltre agli scontati auguri da parte del suo nuovo team, nel giorno del suo trentunesimo compleanno Sergio Perez riceve un significativo attestato di stima dal Team Principal della Mercedes campione del Mondo, della quale la Red Bull - che ha "ripescato" il messicano dal rischio anno sabbatico - è la principale se non l'unica avversaria nella sfida per il titolo Costruttori (e perché no, anche per quello Piloti) in palio nella stagione che scatta tra un paio di mesi con il Gran Premio del Bahrain.

"Sicuramente, grazie a Perez la Red Bull sarà un avversario molto più temibile che in passato nella corsa al titolo Costruttori".

A differenza dei... sette volte campioni del mondo, i complimenti non costano nulla ed ecco allora che Toto Wolff, sempre alle prese con l'intricata trattativa-Hamilton, regala un complimento d'autore a Perez nel giorno in cui "Checo" taglia il traguardo dei trentuno anni. In effetti Red Bull ha ingaggiato il pilota di Guadalajara per puntellare a suon di piazzamenti (e magari qualche apparizione sul podio) la propria, ennesima candidatura a scardinare uno strapotere Mercedes che dura ininterrottamente dal 2014 ed era iniziato ponendo fine al poker Red Bull, ugualmente in entrambe le classifiche: Piloti e Costruttori.

"Stimo molto Sergio come pilota. E sarà interessante capire fino a che punto sarà in grado di misurarsi alla pari con Verstappen. È un'incognita. Inoltre, le macchine sono rimaste praticamente uguali a quelle della scorsa stagione. E la Honda si gioca il tutto per tutto per vincere il titolo nel suo ultimo anno di impegno diretto. Insomma, le prospettive sono interessanti".

Fino a che punto poi Perez sarà davvero in grado di (e/o davvero messo nelle condizioni di) impensierire Max, è una faccenda tutta da scoprire. Per ora nulla più di una delle "interessanti prospettive" poco sopra evocate dal top manager austriaco. Sergio intanto, che a Milton Keynes è di casa già dai primi giorni dell'anno, ha dimostrato di poter puntare al gradino più alto del podio, almeno in condizioni particolari: come il pasticcio del box Mercedes che lo scorso 6 dicembre ha impedito a George Russell di cogliere una vittoria-shock in Bahrain, nella penultima tappa iridata sulla Outer Track di Sakhir, consegnandola proprio a Perez!