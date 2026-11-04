TENNIS

Tennis, Atp Finals: Andrea Bocelli protagonista del Pre-Final Show di domenica 22

Il Maestro sarà l'ultimo protagonista del ricco programma di intrattenimento

04 Nov 2026 - 13:03
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Sarà Andrea Bocelli, una delle voci italiane più celebri e amate al mondo, il protagonista dell'esclusivo Pre-Final Show delle Nitto ATP Finals di domenica 22 novembre sul Campo Centrale dell'Inalpi Arena di Torino. Con il suo talento inconfondibile, capace di emozionare milioni di persone in tutto il mondo e di portare la musica italiana sui palcoscenici internazionali più prestigiosi, regalerà al pubblico delle Nitto ATP Finals 2026 un'esperienza musicale indimenticabile durante la giornata conclusiva del torneo, prima dell'attesissima finale di singolare. Bocelli sarà l'ultimo protagonista del ricco programma di intrattenimento che caratterizzerà le Nitto ATP Finals, ultimo torneo della stagione maschile con al via soltanto i migliori otto giocatori del mondo e le migliori otto coppie. Ad aprire il programma musicale sarà invece Achille Lauro, già annunciato come protagonista del Grand Opening Show che, giovedì 12 novembre alle ore 21.00, trasformerà l'Inalpi Arena di Torino nel palcoscenico inaugurale della manifestazione. 

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