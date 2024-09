Leclerc svetta a Marina Bay, Norris secondo davanti a Sainz

PROVE LIBERE 1

Il fine settimana nella città-stato asiatica si apre con il miglior tempo del ferrarista sul tracciato cittadino di Marina Bay

© Getty Images In attesa di farlo sotto i riflettori dei turni serali, la Ferrari di Charles Leclerc brilla... di luce propria nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore. A Marina Bay il monegasco si prende la prima casella della classifica con il tempo di un minuto, 31 secondi e 763 millesimi che gli permette di precedere di 76 millesimi Lando Norris. Il primo rivale di Max Verstappen nella corsa al titolo (59 punti la forbice tra i due) divide la Rossa di Leclerc dalla SF-24 gemella di Carlos Sainz (+0.189) che dodici mesi fa fece storia aggiudicandosi il podio alto di Singapore, l'unico sfuggito nel 2023 all'ingordigia dello stesso Verstappen e (in misura molto minore) di Sergio Perez. Il tre volte campione del mondo olandese stacca la quarta performance del pomeriggio locale a 334 millesimi dalla vetta, mentre Yuki Tsunoda sembra beneficiare della vicinanza a casa e - al volante della VISA Cash App RB nell'inedita livrea jeans ad uso e consumo dello sponsor - sigilla la top five a mezzo secondo esatto al millesimo da Leclerc e davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri (+0.606), prima che (nel finale di turno) i tempi salgano causa prove generali di passo-gara

© Getty Images

Alle spalle dei primi cinque, la top ten prosegue e si esaurisce con il settimo tempo di un Daniel Ricciardo con l'altra VISA Cash App RB dal look casual. Apparentemente rassegnato a quelli che potrebbero essere gli ultimi GP della sua lunga carriera, l'australiano è distante sei soli millesimi dal connazionale Piastri (nonché suo successore sulla McLaren) e precede Alexander Albon con la migliore delle Williams. Ottavo tempo per Fernando Alonso (Aston Martin) davanti ad Esteban Ocon (Alpine). I rispettivi compagni di colori occupano la quindicesima (Lance Stroll) e la tredicesima (Pierre Gasly) casella della classifica dei tempi.

© Getty Images

Avvio di weekend interlocutorio per Sergio Perez, autore del quattordicesimo tempo ad un secondo quasi esatto (1.004) dal leader ferrarista e assolutamente anonimo per le Mercedes: dodicesimo tempo per sir Lewis Hamilton (+0.916), sedicesimo per George Russell ad un secondo e 571 millesimi.

Una bella conferma arriva da Franco Colapinto che (dopo il buon esordio monzese con la Williams e i primi punti iridati a Baku) mette a segno l'undicesimo tempo a meno di due decimi dalla FW46 gemella del proprio compagno di squadra. Si rialza (prontamente) dalla "panchina" e torna in pista dopo il turno di forzato riposo in Azerbaijan il danese Kevin Magnussen che chiude diciassettessimo e fa meglio dell'altro pilota Haas Nico Hulkenberg che non va oltre l'ultimo tempo: a separare i due piloti del team USA le Stake F1 Sauber di Valtteri Bottas e Guany Zhou.