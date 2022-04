Leclerc "stecca" Imola, Sainz ingiudicabile. Hamilton stella cadente e le rivincite di Bottas

PAGELLE DA IMOLA

MAX VERSTAPPEN: VOTO 10 Sbaglia solo lo stacco (e lo scatto) al semaforo della Sprint del sabato, che riesce poi a vincere, ripetendosi nel GP domenicale: percorso netto del campione del mondo che risale nell'arco di un weekend dal sesto al secondo posto della classifica generale e si toglie pure la soddisfazione di doppiare Lewis Hamilton. La Red Bull torna a fare paura e SuperMax è il suo profeta. Un bel NOVE in pagella se lo merita anche SERGIO PEREZ che alla vigilia aveva previsto la doppietta e non si scompone quando ha gli specchietti pieni della Ferrari di Leclerc. Getty Images

CHARLES LECLERC: VOTO 6,5

"Stecca" uno degli appuntamenti chiave del Mondiale: il primo GP europeo, la gara di casa della Scuderia di Maranello. Riconosce l'errore di valutazione che lo costringe alla "rimontina" finale ma - questione DRS a parte - non era sembrato così efficace nel ripetuto duello con Perez. E già lottare con il messicano invece che con Verstappen non aveva entusiasmato nessuno. Sulla valutazione appena sufficiente del monegasco influisce anche la macchina: ad Imola la FERRARI (VOTO: 6)è stata costantemente un gradino sotto alla Red Bull.

LEWIS HAMILTON: VOTO 5

Tutta la gara alle spalle di Pierre Gasly, senza mai riuscire ad affondare i colpi ed a portare a termine il sorpasso nei confronti del francese. Intanto GEORGE RUSSELL (VOTO 7,5) scattava come un felino al via e chiudeva poi il GP al quarto posto, portando a casa punti utili per lasciare la Romagna al quarto posto della generale: 49 punti contro i 28 del Re Nero che sta attraversando il periodo più anonimo della sua intera carriera nel Mondiale.

YUKI TSUNODA: VOTO 7

Mentre il suo compagno di squadra "tappava" all'infinito il Re Nero, il giapponese metteva a frutto la sua dimestichezza (e quella della sua Alpha Tauri) mischiandosi a piloti ben più navigati di lui, portando a casa un buon settimo posto finale, ultimo a cadere sotto i colpi della rimonta tardodomenicale di Leclerc. Certo, la costanza di rendimento è ancora di là da venire. Intanto però sei punti iridati in un colpo solo, che valgono sorpasso nella generale nei confronti di Gasly!

LANDO NORRIS: VOTO 8,5

Approfitta del pattinamento di Leclerc al via per portarsi alle spalle delle Red Bull, poi si avvantaggia dell'errore del monegasco nel finale per mettere sotto chiave un podio a conti fatti ampiamente meritato, navigando con sicurezza (e lungamente "oscurato" dalla regia televisiva) lungo i sessantatré giri di un GP dalla gestione tutt'altro che banale. La McLaren ha fatto grandi passi avanti a Melbourne e ad Imola e Lando mette la freccia nella generale su Hamilton (35 punti a 28), portamdosi nella scia di Sainz (38).

CARLOS SAINZ: S.V.

Sainz, appunto... Lo spagnolo a fine gara (che per lui significa dieci secondi dopo il via) è scuro in volto più del cielo sopra Imola. Meno di una manciata di chilometri negli ultimi due GP ed un "vulnus" non da poco a livello di esperienza con le monoposto di nuova generazione. Unico raggio di sole nel suo cupo weekend imolese (o meglio, nella sua immediata vigilia) il rinnovo del contratto con la Rossa fino al 2024. Già, ma per Carlos - nella sfida interna con Leclerc - il futuro... è adesso!

VALTTERI BOTTAS: VOTO 7,5

A frotte nel fango di Imola sperando nei fuochi d'artificio della Ferrari (ma la Rossa ha le polveri bagnate)e poi una casella sopra all'unico "cavallino" al traguardo nella classifica finale c'è l'Alfa Romeo guidata con fermezza di timone tra le pozze del circuito in riva al Santerno da Valtteri. D'accordo, davanti a lui c'è la Mercedes che Russell gli ha "sottratto" ma il finlandese - brillante quinto al traguardo - insegue a soli quattro punti il suo ex capitano Hamilton nella classifica generale. In un weekend da "vecchi lupi di mare" (a proposito: VOTO 7 a SEBASTIAN VETTEL che muove la sua classifica incamerando i quattro punti dell'ottavo posto), Bottas mette in campo tutta la sua esperienza: preziosissima per il suo nuovo team che attende ancora segnali dal futuro, nel senso di GUANYU ZHOU: VOTO 4 per il rookie cinese.