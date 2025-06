Leclerc si affeziona al podio, Max è sempre Max. Il ritorno dell'incredibile Hulk

Come dicono ormai un po' tutti nel paddock, "Max è sempre Max". Una specie di Braccio di Ferro con il casco: rissoso, irascibile, "carissimo". Le tenta tutte per punzecchiare le McLaren (dopo aver saltato Norris a via) e - non fosse stato per la Safety Car e la sciagurata decisione del suo team di chiamarlo al pit stop per mettere delle gomme "di legno - sul podio sarebbe salito anche lui e non necessariamente sul gradino più basso. Insomma, una bella occasione sprecata. Peccato per quel giro e mezzo di follia... Non cambierà, statene certi.