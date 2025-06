GP Spagna: Piastri-Norris, doppietta McLaren. Leclerc sul podio, penalizzato Verstappen

Doppietta McLaren senza speranze (per gli avversari) nel Gran Premio di Spagna. Oscar Piastri torna alla vittoria spuntandola dalla pole position sul compagno di squadra Lando Norris al capolinea dei sessantasei giri della gara. Terzo gradino del podio per Charles Leclerc con la Ferrari che alla ripartenza dalla Safety Car entrata in pista per rimuovere la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli approfitta di una sbavatura di Max Verstappen (e di due mescole di vantaggio sul quattro volte iridato) per salire in terza posizione con un sorpasso portato a termine dopo un leggero contatto tra i due. Leclerc sotto inchiesta per questo a fine gara. Quarta posizione fi nale per George Russell al quale Verstappen deve cedere la posizione per un clamoroso contatto tra i due alla curva cinque subito dopo la fase convulsa della ripartenza. L'olandese viene immediatamente penalizzato di dieci secondi e chiude solo decimo. Termina a undici giri dalla bandiera a scacchi per un problema alla power unit a prova di Andrea Kimi Antonelli (autore tra l'altro di un lungo alla prima esse dopo il via), provocando appunto l'intervento della Safety Car. Quinta posizione finale per il sorprendente Nico Hulkenberg (Sauber) che a due giri dalla fine supera Lewis Hamilton alla staccata dopo il rettilineo dei box. Punti iridati dalla settima alla nona posizione per Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin) che al nono tentativo mette a segno i suoi primi due punti di questa stagione.