"Mia la scelta di sacrificare la qualifica". Vasseur: "Scommettiamo sulla gara"

"La scelta di entrare subito in pista senza attendere che la pista diventasse più veloce è stata mia. È stata una mia responsabilità, soprattutto... È stata la scelta giusta? Forse no. In realtà la squadra mi ha proposto un'alternativa ma io ho preferito tenere per la gara una soft nuova, solo rodata, che qui può fare una gran differenza in gara. Poi è vero che nei minuti finali la temperatura dell'asfalto è scesa e altri hanno migliorato. Tutto sommato sono soddisfatto della mia scelta di puntare sulla gara. Non so se pagherà, vedremo. Spero di non essermi sbagliato vedremo. Potevo dare una scia ad Hamilton? Era molto complicato a livello di posizione in pista, non c'era il timing per farlo".