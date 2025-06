Leclerc: "Ero da quarto posto, grazie Safety Car". Hamilton: "Non me lo aspettavo"

"Il contatto tra Leclerc e Verstappen? Max ha sbandato in uscita di curva per la scarsa aderenza delle hard, in rettilineo lui e Charles si son mossi uno verso l'altro forse di venti centimetri ma se penalizzi un sorpasso così devi penalizzare tutti i sorpassi del Gran Premio! Venendo alla nostra gara, è difficile capire perché con le soft il passo fosse migliore che con le media, e non solo per noi. Alla fine il podio è un bonus perché la nostra posizione giusta era la quarta. Abbiamo sfruttato al meglio l'opportunità finale ma Leclerc ha fatto un bel recuperato dalla quarta fila al via. Per quanto riguarda Hamilton, Lewis ha tenuto a lungo un buon passo, poi nel finale ha avuto un problema con il bilanciamento della macchina ma - considerando questo fatto - ha portato a casa punti importanti che hanno contribuito a scavalcare Red Bull e Mercedes nel Mondiale Costruttori. Da questo punto di vista il trittico Imola-Montecarlo-Barcellona è stao piuttosto buono per noi, considerando dove eravamo a Miami".