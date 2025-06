Mertens tornato a Napoli, video sul Golfo insieme al figlio

Il Golfo di Napoli, dal Vesuvio a Capri, con il mare che abbraccia tutta la città. E' il video che ritrae Dries Mertens e suo figlio Ciro che sono tornati a Napoli, nell'appartamento che il campione belga aveva a Palazzo Donn'Anna, sul mare cittadino e che ha mantenuto. Il top bomber del Napoli ha chiuso la sua carriera al Galatasaray vincendo quest'anno il campionato ed è a Napoli dove venerdì riceverà dal sindaco Gaetano Manfredi la cittadinanza onoraria decisa dal Consiglio Comunale per ringraziarlo dei suoi anni in azzurro. Mertens in questi giorni ha anche annunciato il suo addio al Galatasaray dopo tre stagioni. Quest'estate deciderà con la moglie se andare avanti a giocare in un altro club o chiudere la carriera a 38 anni.