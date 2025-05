Dominio McLaren a Barcellona, la pole è di Piastri

Quarta pole stagionale per Oscar Piastri in un minuto, 11 secondi e 546 millesimi, con 209 millesimi di vantaggio su Lando Norris. Dietro alle due McLaren ci sono Max Verstappen e George Russell con lo stesso distacco (302 millesimi da Piastri). Terza fila per Lewis Hamilton (+0.499) e per Andrea Kimi Antonelli con la seconda Mercedes (+0.565), in quarta un deluso Charles Leclerc con l'altra SF-25 di Maranello e Pierre Gasly con la Alpine. Quinta fila per Isack Hadjar (Racing Bulls) e per Fernando Alonso con a Aston Martin.