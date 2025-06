Ai confini della realtà: Verstappen, le colpe e gli alibi

Non si capisce soprattutto come Max - solitamente più autoritario e padrone del proprio "destino" - abbia accettato la decisione del suo team di montare le hard invece di tentare l'azzardo di rimanere in pista, prendere la testa della gara e poi provare a resistere al finale arrembante delle McLaren nel rush verso la bandiera a scacchi. Sette-otto giri per entrare ancora di più nella leggenda. Si può facilmente obiettare che sarebbe finita allo stesso modo... o forse no. Perché se è vero che Verstappen avrebbe fatto muro con Piastre e Norris come ha fatto con Leclerc e Russell, è vero anche che i due piloti della McLaren sarebbero verosimilmente stati più guardinghi, considerando la posta in gioco. Anche e soprattutto tra di loro. Insomma, da una possibile (anche se ai confini della realtà) impresa leggendaria ad un anonimo decimo posto causa penalizzazione. Con il rischio di saltare un GP al prossimo eventuale fattaccio. Lo ricordiamo: con i tre incassati a Barcellona, Max è ad un sola lunghezza dal tetto dei dodici punti-penalità, in corrispondenza dei quali scatta la (pesantissima) sanzione.