Antonelli: "Siamo partiti bene ma Red Bull e McLaren non sono lontane"
Il campione del mondo e il suo compagno di squadra Russell snobbano la Ferraridi Stefano Gatti
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Venerdì da padroni assoluti della pista per Kimi Antonelli e - in seconda battuta - George Russell a Losail. Nelle dichiarazioni di fine giornata però i due piloti delle Frecce d'Argento non abbassano la guardia e mostrano di "temere" il cambio di passo di Red Bull e McLaren in vista della caccia alla pole position. Nessuna menzione della Ferrari invece da parte di Kimi e George. Non sembra d'accordo con le valutazioni dei due Men in Black Mercedes Lando Norris, apparentemente rassegnato ad essere il migliore del resto del gruppo.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"È stata una giornata nel complesso positiva, mi sono sentito bene in macchina fin dai primi giri. Abbiamo provato molte cose diverse durante le due sessioni e la macchina ha reagito in modo interessante a queste modifiche. Oggi abbiamo acquisito molta comprensione e questo dovrebbe aiutarci in vista della giornata di sabato. La macchina è molto veloce ma c'è ancora molto lavoro da fare perché i nostri avversari non sono così lontani: McLaren ha fatto un buon passo avanti tra le due sessioni e sappiamo che anche Red Bull sarà probabilmente competitiva. Dobbiamo continuare a migliorare e assicurarci di essere pronti per le qualifiche".
GEORGE RUSSELL
"Nel complesso è stato un venerdì solido. La prima sessione è stata un po' più difficile: non ero completamente a mio agio con la macchina ma abbiamo azzeccato alcune modifiche per le FP2 e le cose sono migliorate molto fin dal primo giro. La macchina mi ha trasmesso fiducia. Questo ci ha permesso di fare una sessione produttiva e di mettere insieme alcuni giri competitivi. È molto positivo vedere entrambe le Mercedes in cima alla classifica dei tempi ma sappiamo che le cose possono cambiare rapidamente dal venerdì al sabato. McLaren e Red Bull sembrano entrambe competitive e mi aspetto per domani una sfida più aperta. Ci siamo comunque messi in una buona posizione".
LANDO NORRIS
"Dipende da come la vogliamo vedere: non credo che siamo poi così male rispetto alla maggior parte dei nostri avversari ma le Mercedes al momento sembrano semplicemente appartenere ad un'altra categoria. Direi che a parte loro siamo tutti in corsa per il terzo posto. Noi siamo in una posizione relativamente decente, simili nel ritmo alla Red Bull e più o meno simili alla Ferrari. Ci sono cose che dobbiamo migliorare - e tanto - se vogliamo puntare in alto. Non so quanto potrà aiutarci il nuovo fondo vettura ma di sicuro non ci darà i sei-sette decimi dei quali abbiamo bisogno, quindi non vale nemmeno la pena contarci troppo".