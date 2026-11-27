"È stata una giornata nel complesso positiva, mi sono sentito bene in macchina fin dai primi giri. Abbiamo provato molte cose diverse durante le due sessioni e la macchina ha reagito in modo interessante a queste modifiche. Oggi abbiamo acquisito molta comprensione e questo dovrebbe aiutarci in vista della giornata di sabato. La macchina è molto veloce ma c'è ancora molto lavoro da fare perché i nostri avversari non sono così lontani: McLaren ha fatto un buon passo avanti tra le due sessioni e sappiamo che anche Red Bull sarà probabilmente competitiva. Dobbiamo continuare a migliorare e assicurarci di essere pronti per le qualifiche".