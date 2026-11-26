Sull'errore di Las Vegas: "È stato un peccato non potercela giocare fino alla fine perché eravamo secondi e avevamo qualcosa in mente per battere Max Verstappen all’ultimo giro. Purtroppo, però, ho cercato di risparmiare l’energia e il sistema è andato in tilt. Non si aspettava quella mossa e io mi sono ritrovato senza batteria, perdendo un secondo. Mi hanno superato tutti…”. Con due sole gare restanti, Kimi può arrivare al massimo a 11 successi nel 2026: “Ho lasciato l’America con un po’ di dispiacere, mi sarebbe piaciuto chiudere l’anno a 12, che è anche il mio numero”.