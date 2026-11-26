Almeno una vittoria per chiudere in doppia cifra, ma Andrea Kimi Antonelli punta a fare bottino pieno sia in Qatar, sia ad Abu Dhabi: una doppietta che lo porterebbe a quota 11 successi stagionali come Hamiltnon nel 2014, 2018, 2019 e 2020. “Voglio chiudere la stagione con due pole position e altrettante vittorie. Ad essere sincero la pista del Qatar si adatta meglio alle caratteristiche della nostra macchina rispetto a quella di Abu Dhabi, ma puntiamo ad ottenere il massimo”, ha detto il campione del mondo della Mercedes.
“A livello di strategia non potremo fare tantissimo. L’importante è non commettere lo stesso errore della McLaren nel 2025 (niente sosta in regime di safety car). In Qatar sarà fondamentale la qualifica perché su questa pista è difficile sorpassare. Dobbiamo cercare di partire il più avanti possibile”, ha aggiunto.
Sull'errore di Las Vegas: "È stato un peccato non potercela giocare fino alla fine perché eravamo secondi e avevamo qualcosa in mente per battere Max Verstappen all’ultimo giro. Purtroppo, però, ho cercato di risparmiare l’energia e il sistema è andato in tilt. Non si aspettava quella mossa e io mi sono ritrovato senza batteria, perdendo un secondo. Mi hanno superato tutti…”. Con due sole gare restanti, Kimi può arrivare al massimo a 11 successi nel 2026: “Ho lasciato l’America con un po’ di dispiacere, mi sarebbe piaciuto chiudere l’anno a 12, che è anche il mio numero”.