Russell: "Verstappen? Ho voltato pagina". Bearman: "Un giorno vestirò in rosso...."
Al di là del rinnovo con Haas, Oliver pensa in grande e punta a meritarsi il posto fisso a Maranellodi Stefano Gatti
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Sul divano rosso FIA della conferenza che precede il weekend di Losail, George Russell prova a lasciarsi alle spalle le battute post Las Vegas di Max Verstappen, accusando i media di averle ingigantite. Il suo connazionale Oliver Bearman non risparmia frecciatine al team Haas (proprio nel giorno in cui viene annunciato il rinnovo del sudatissimo accordi tra le parti) per la stagione da gambero della squadra USA, gettando già lo sguardo verso un futuro a medio termine da ferrarista. Sogna di potersi finalmente emancipare dal ruolo di "secondo" di Verstappen il franco-algerino Isack Hadjar che a Las Vegas ha sognato in grande per metà gara, mentre Lando Norris e Oscar Piastri sono totalmente "votati" alla causa McLaren nella sfida per il terzo gradino del podio Costruttori proprio con la Red Bull: 440 punti per i "Tori", 431 per gli "arancioni" campioni uscenti.
GEORGE RUSSELL
"Le parole di Verstappen su di me a Las Vegas? Non c'è molto da dire. È stato... divertente leggere i suoi commenti. D'altra parte ha vinto lui, quindi può dire quello che vuole. Io guardo avanti, non ho nulla da aggiungere, confermo quello che avevo detto dopo le prove. Non mi interessano queste guerre di parole che siete spesso voi giornalisti a montare, io ho già voltato pagina e sono concentrato su questo fine settimana: voglio vincere. Rispetto enormemente Max per il suo talento e per quello che ha fatto in pista. Non è importante avere un buon rapporto o anche qualsiasi tipo di rapporti tra di noi: lottiamo tutti per vincere i Gran Premi. A Las Vegas quando ho sbagliato stavo cercando di superare il mio compagno di squadra. Mi sono preso un rischio troppo grande in quel momento: volevo puntare ad un buon risultato per riscattare almeno in parte la mia stagione: in altre circostanze non lo avrei fatto. Nella maggioranza dei casi c'è rispetto reciproco e anche la battaglia con Max è stata corretta: eravamo entrambi velocissimi sul dritto e lenti in curva che era molto difficile capire il giusto approccio per vincere la gara. La Red Bull ha fatto progressi impressionanti, come ha dimostrato anche la gara di Hadjar a Las Vegas. Sono la squadra da battere al momento. Noi qui in Qatar dovremmo essere più competitivi ma come sempre saremo tutti molto vicini là davanti".
OLIVER BEARMAN
"Alla fine ce l'abbiamo fatta a rinnovare con Haas. Era tutto a posto da moltissimo tempo in realtà, solo che poi le cose sono andate per le lunghe, fino a diventare una pericolosa distrazione nel lavoro quotidiano ai Gran Premi. Resto comunque un pilota Ferrari: devo tutto Scuderia di Maranello che mi ha lanciato a diciotto anni quando ho sostituito Sainz in Arabia Saudita. Quello è stato spero un piccolo assaggio in tuta rossa, spero di indossarla più a lungo in futuro. Il nostro obiettivo qui in Qatar dipende dalla qualità della nostra macchina. Purtroppo qui ci sono troppe curve ad alta velocità per noi. L'obiettivo è posizionarci subito dietro alle quattro squadre di punta ma non è una cosa che si fa da un giorno all'altro o da una stagione all'altra. Al momento siamo lontani, dobbiamo progredire. Per quanto riguarda questa stagione, beh abbiamo iniziato incredibilmente bene a livello di comprensione delle nuove regole, soprattutto in termini di gestione della batteria. Poi purtroppo gli altri già dopo quattro o cinque gare si sono fatti sotto e ci hanno superato nello sviluppo, così abbiamo dovuto iniziare a guardarci alle spalle invece di attaccare. Dobbiamo ad ogni costo riuscire a migliorare da questo punto di vista".
ISACK HADJAR
"È stato fantastico lottare per la prima volta là davanti: è stata la prima volta per me: una bella sensazione che punto a rivivere qui e poi ad Abu Dhabi. È stato bello soprattutto lottare con un quattro volte campione del mondo come Max Verstappen: chissà come sarebbe andata a finire se nel bel mezzo del GP la mia ala anteriore non fosse... esplosa! Qui a Losail sarà un fine settimana completamente diverso a livello di temperature. La macchina si comporterà diversamente ma sono fiducioso che andremo bene: almeno lo spero e non vedo l'ora di scoprirlo. Io qui mi sono sempre trovato bene, sia con la Formula 2 che con la Racing Bulls in Formula 1. Il mio bilancio stagionale? Sono fiero del mio team, siamo cresciuti moltissimo nell'arco della stagione per qualità dello sviluppo e per la rapidità impressionante. Penso di essermi adattato bene alla Red Bull, meglio di quanto sperassi: siamo passati dal nulla alla sfida con i migliori. Avrei potuto salire sul podio qualche volt ein più e questo mi dà un po' fastidio ma nel complesso sono contento".
LANDO NORRIS
"Onestamente mi sento molto felice. Puoi essere felice solo quanto senti che la tua performance è stata stessa. Sento che è stato molto positivo per me. Non significa che abbia vinto un sacco di gare, non significa che stiamo lottando per un campionato, ma è così che funziona a volte la Formula Uno. La McLaren ovviamente puntava a fare di più nel Mondiale Costruttori e così io tra i piloti ma non si può sempre vincere. Per molti versi il mio 2026 è stato molto buono. A Las Vegas siamo andati meglio di quanto ci aspettassimo: abbiamo fatto tanti punti come squadra, più della Red Bull. In termini di ciò che volevamo ottenere è stato davvero un ottimo weekend. Non siamo ancora dove volevamo essere e probabilmente non abbiamo ancora avuto il ritmo che volevamo, ma questo è un weekend diverso. Abbiamo ottenuto buoni risultati in passato a Losail, ma anche la Red Bull qui si comporta sempre bene".
OSCAR PIASTRI
"Losasil è sempre stato buon circuito per me. L'anno scorso avrei potuto fare ancora meglio... Ora vediamo con queste nuove macchine: con quelle vecchie il settore finale si faceva a tutta, quest'anno non so. Per quanto riguarda il limite dei ventisette giri per treni di pneumatici non so cosa dirvi: è una regola semplice che darà obbligatoriamente vita ad una gara a due soste. Significa che spingeremo a tutta tutto il tempo, come l'anno scorso, quindi non dovrebbe cambiare granché. Il messaggio radio di Las Vegas? Volevo solo mettere in chiaro che sono perfettamente conscio che la nostra priorità al momento è quella di battere la Red Bull senza darci fastidio a vicenda. Questa stagione per me è stata molto dura. Non è andata come speravo. Ho avuto qualche buon e momento qua là. Punto a finire bene il 2026 e di lavorare sodo nei mesi invernali per tornare più forte l'anno prossimo".