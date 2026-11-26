"Le parole di Verstappen su di me a Las Vegas? Non c'è molto da dire. È stato... divertente leggere i suoi commenti. D'altra parte ha vinto lui, quindi può dire quello che vuole. Io guardo avanti, non ho nulla da aggiungere, confermo quello che avevo detto dopo le prove. Non mi interessano queste guerre di parole che siete spesso voi giornalisti a montare, io ho già voltato pagina e sono concentrato su questo fine settimana: voglio vincere. Rispetto enormemente Max per il suo talento e per quello che ha fatto in pista. Non è importante avere un buon rapporto o anche qualsiasi tipo di rapporti tra di noi: lottiamo tutti per vincere i Gran Premi. A Las Vegas quando ho sbagliato stavo cercando di superare il mio compagno di squadra. Mi sono preso un rischio troppo grande in quel momento: volevo puntare ad un buon risultato per riscattare almeno in parte la mia stagione: in altre circostanze non lo avrei fatto. Nella maggioranza dei casi c'è rispetto reciproco e anche la battaglia con Max è stata corretta: eravamo entrambi velocissimi sul dritto e lenti in curva che era molto difficile capire il giusto approccio per vincere la gara. La Red Bull ha fatto progressi impressionanti, come ha dimostrato anche la gara di Hadjar a Las Vegas. Sono la squadra da battere al momento. Noi qui in Qatar dovremmo essere più competitivi ma come sempre saremo tutti molto vicini là davanti".