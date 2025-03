Leclerc recrimina: "Si poteva vincere... Hamilton: "Modifiche sbagliate dopo la Sprint"

"Ero molto fiducioso: il nostro passo era veramente buono, si poteva vincere. Purtroppo quello che è successo al primo giro ha compromessi tutto. Non stavo cercando di superare Hamilton, poi lui come era nel suo diritto ha voltato verso di me: in quel punto non ero nei suoi specchietti retrovisori e ci siamo toccati. Per fortuna di entrambi la nostra gara non è finita lì... Non è stata colpa di nessuno. Perdere trenta punti ci carico aerodinamico è un bel problema. Russell era un missile alla curva dodici, per i miei avversari era facile superarmi, infatti Verstappen mi ha preso e mi ha infilato subito. Abbiamo comunque raccolto un pò di punti, guardiamo avanti".