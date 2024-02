Leclerc pronto a scoprire la nuova Ferrari: "Voglio vincere il titolo mondiale"

"Il mio unico fine è trionfare; non mi accontento di posizioni secondarie". Parola di Charles Leclerc in una intervista concessa al Daily Mail. Il monegasco resta fiducioso nella capacità del suo team di ridurre il distacco da Red Bull. "Partiamo da un gap significativo, ma l'impegno per colmarlo è totale. Stiamo lavorando sodo per compiere il salto qualitativo necessario," ha affermato il monegasco della Ferrari. Leclerc ha poi evidenziato l'importanza della tecnologia nel processo di sviluppo, lodando gli sforzi del team nel rendere le simulazioni il più vicine possibile alla realta'.