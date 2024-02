L'alba di un nuovo Mondiale: Ferrari SF-24, prima accensione della power unit

© Ferrari Press Office

Con un breve video ad alta intensità emozionale, la Ferrari ha fatto sentire... al mondo il canto della power unit rossa, montata sulla SF-24 che Charles Leclerc e Carlos Sainz guideranno nel Mondiale al via ai primi di marzo e- la settimana precedente - nella tre giorni di terst precampionato sulla pista di Sakhir che poi ospiterà il GP del Bahrain. A seguire l'altrettanto breve comunicato - poche righe - con il quale la Casa di Maranello ha annunciato i primi vagiti della nuova monoposto, ormai in fase di assemblaggio in vista della presentazione, il cui countdown è entrato nella sua ultima settimana. Momento solenne questa mattina intorno alle 10 nel reparto Montaggio Veicolo della Scuderia. La power unit Ferrari è infatti stata accesa per la prima volta montata sulla SF-24, la monoposto che la squadra presenterà il 13 febbraio e prenderà parte al campionato che vedrà come primo appuntamento il Gran Premio del Bahrain di sabato 2 marzo. Ad assistere, assieme al Team Principal Frédéric Vasseur, c’erano i suoi più stretti collaboratori. Al termine del primo avviamento, come da tradizione, è scattato l’applauso dei componenti del team presenti in reparto.