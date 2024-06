 Leclerc: "Sono incazzato, mai abbastanza veloci nei due giorni di prove"

FORMULA 1

Il clan ferrarista costretto a puntare tutto sulla tradizionale imprevedibilità della prova canadese

© Getty Images Ogni volta che siamo scesi in pista in questi giorni abbiamo fatto tempi tra l'ottavo e il dodicesimo. Sono un po' incazzato... Ho fatto il mio time attack molto presto, poi nel secondo sono stato ostacolato da una McLaren. Diciamo che è stato tutto l'insieme che non ha funzionato. La realtà che non siamo stati abbastanza veloci". Charles Leclerc amaro e lapidario al termine di una qualifica falimentare che rappresenta un brusco risveglio dal sogno - avverato - di Montecarlo. Charles lascia aperta una porticina per il Gran Premio. Punta tutto su uno dei GP più imprevedibili del Mondiale anche il Team Principal delle Rosse Frederic Vasseur.

"Non è il risultato che ci aspettavamo. Abbiamo sofferto con le gomme ma non cerco alibi: abbiamo avuto tutti problemi con le gomme, tranne la Mercedes. Non siamo riusciti a fare il massimo delle nostre possibilità ma nelle prove libere abbiamo mostrato di essere in possesso di un buon passo. Concentriamoci quindi sulla gara".