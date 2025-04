GP Arabia Saudita: Piastri batte Verstappen, primo podio 2025 per Leclerc

Terza vittoria in cinque Gran Premi per Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) che a sette giorni di distanza dal successo in Bahrain (secondo stagionale dopo Shanghai) vince anche in Arabia Saudita e prende la testa del Mondiale. Secondo gradino del podio per Max Verstappen che era scattato con la sua Red Bull dalla pole position. Per il quattro volte campione del mondo olandese missione vittoria compromessa da una penalità di cinque secondi (scontata nell'unico pit stop del GP) per aver tagliato la prima curva nella bagarre con Piastri pochi secondi dopo il via. Sul terzo gradino del podio sale Charles Leclerc (prima volta quest'anno per il monegasco e per la Rossa in un GP full distance) che incornicia così una prova superlativa, resistendo al forcing finale di Norris che deve rassegnarsi al quarto posto. George Russell chiude la top five con la Mercedes precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli che ha corso nonostante un malessere ed è apparso in difficoltà nel dopogara di un GP corso in condizione di gran caldo e soprattutto elevati tassi di umidità. Kimi è però riuscito a difendersi nel finale dagli attacchi di Lewis Hamiton con la seconda Ferrari SF-25. Settima e ottava posizione per le Williams-Mercedes di Carlos Sainz e Alexander Albon. Il rookie franco-algerino Isack Hadjar chiude la top ten (e la zona punti) con la V-Carb di Racing Bulls.