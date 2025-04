Ferrari, exploit isolato o inversione di tendenza?

Al di là della soddisfazione immediata per il suo primo podio stagionale, fin dal primissimo dopogara il monegasco ha spinto i suoi a non accontentarsi e - come aveva già fatto dopo le qualifiche - ha chiesto nuovi aggiornamenti in tempi brevi. Il Team Principal Frederic Vasseur ha però rinviato gli stessi alla prima tappa europea del Mondiale: il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy in programma ad Imola due domeniche dopo Miami (16-18 maggio). Senza dimenticare come - è opinione generale - una possibile svolta tecnica è quella prevista con il divieto delle ali flessibili a partire dal Gran Premio di Spagna del primo giorno di giugno a Barcellona, round nove del Mondiale, sette giorni dopo il Gran Premio del Principato di Monco a Montecarlo che - come sempre - farà storia a sé.