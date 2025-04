La FIA approva General Motors come fornitore di propulsori dal 2029

La FIA ha ufficialmente approvato GM Performance Power Units LLC., una società formata da TWG Motorsports e General Motors per costruire propulsori per il team Cadillac di Formula 1, come fornitore di propulsori per il Campionato mondiale FIA di Formula Uno a partire dal 2029. Il team Cadillac di Formula 1 che entrerà a far parte della griglia di partenza nel 2026 monterà la power unit Ferrari fino a quando i motori GM non saranno omologati per l'uso nelle competizioni, appunto tra poco meno di quattro anni. L'annuncio da parte della Federazione Internazionale dell'Automobile arriva nel corso della marcia di avvicinamento del al Gran Premio di Miami, prossima tappa del Mondiale in programma nel primo fine settimana del mese di maggio ed è stato così commentato dal suo presidente Mohammed Ben Sulayem: