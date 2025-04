Ferrari Leclerc-dipendente: Charles guida la missione rimonta

Una dopo l'altra, le prime cinque tappe del Mondiale nell'arco di cinque settimane lo hanno prima suggerito, poi confermato e infine ribadito: la Ferrari 2025 è di fatto Leclerc-dipendente. A fare la differenza non è tanto la forbice-punti tra Charles e Lewis Hamilton (47 punti a 31), quanto la progressiva autorità con la quale il monegasco ha segnato questa stessa differenza lungo il trittico di gare del mese di aprile: Suzuka, Sakhir e Jeddah. Risultati a parte (è pur sempre stato sir Lewis - anomalia assoluta - a vincere la Sprint di Shanghai), Leclerc in Giappone ha iniziato a tirare il filo giusto, alzando il livello del suo gioco (due quarti posti e il podio saudita da lì in avanti) e rivendicando per sé, con il garbo e l'educazione che lo contraddistinguono, un ruolo-guida nello sviluppo della SF-25: "Ho trovato la direzione giusta per me, ed quella da seguire". Charles prende insomma per mano la Ferrari - come paradossalmente non ero riuscito a fare (con la necessaria contrinuità) nel corso della quadriennale coabitazione con Carlos Sainz.