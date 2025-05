Leclerc: "Priorità alla qualifica, a Imola dura sorpassare". Hamilton: "Faticato a trovare costanza"

Piastri ha detto che pur non essendo stato "un venerdì perfetto, perché ci sono alcune cose da aggiustare, tutto è filato piuttosto liscio" e annunciato che punterà tutto sulla qualifica, che non dà per scontata. Meno soddisfatto Verstappen, finora l'unico a strappare una vittoria alle McLaren nelle prime gare stagionali. L'olandese spera di "trovare un miglior bilanciamento in curva, per andare più veloci. La McLaren mi ha superato, questo dice abbastanza... Penso piuttosto che dovremo lottare con gli altri". Solo il 18° tempo per Kimi Antonelli anche per un errore di guida nel time attack che l'ha relegato a oltre un secondo da Piastri. Il 18enne ha ammesso l'errore ma ha anche detto che sa "dove migliorare domani perchè bisogna mettere a posto la qualifica. Nel long run, invece, il passo sembrava buono".