Piastri e Norris dominano le FP2, Gasly sorprende con Alpine, Ferrari da rivedere

Oscar Piastri e Lando Norris fanno la differenza con la McLaren anche nel secondo turno di prove libere del Gran Premio del Made In Italy e dell'Emilia Romagna ad Imola. Il leader australiano del Mondiale stacca come all'ora di pranzo il miglior tempo in un minuto, 15 secondi e 2943 millesimi, battendo di 25 millesimi di secondo il proprio compagno di squadra e primo inseguitore nella classifica generale. Pierre Gasly conferma la buona performance - sua e di Alpine - delle FP1, mettendo a segno il terzo tempo a 276 millesimi dalla vetta. Alle sue spalle George Russell che incassa un passivo da quattro decimi esatti da Piastri. Max Verstappen chiude un avvio di weekend non proprio esaltante ma sufficiente per tenersi dietro la migliore della Ferrari: quella di Charles Leclerc, comunque più brillante rispetto al primo turno, quando risentiva ancora di postumi di uno stato influenzale. L'olandese paga 442 millesimi al leader, il ferrarista segue a 475. Ferrari in "lenta" crescita nell'arco della giornata ma con una sola monoposto alla volta e prospettive piuttosto incerte sul prosieguo del fine settimana che porta porta il Mondiale in Europa dopo le prime sei tappe overseas.