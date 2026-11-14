FORMULA 1

Leclerc "piccolo bastardo subdolo": giornalista inglese espulso dal paddock della F1

La Fia ha definito l'articolo "non all'altezza degli standard di professionalità attesi dai rappresentanti dei media accreditati". Lui rincara la dose: "Vassuer ha fatto la spia, è un buffone". Il Daily Mail boicotterà gli ultimi GP

14 Nov 2026 - 12:40
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Le tensioni in casa Ferrari tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono uscite dalla pista e hanno coinvolto anche un giornalista inglese del Daily Mail. Jonathan McEvoy, infatti, è stato "espulso" dal paddock per le rimanenti gare della stagione di F1. La sua colpa? Aver definito "piccolo bastardo subdolo" il monegasco in un articolo dai toni decisamente duri dopo il contatto avvenuto in Messico tra i due piloti del Cavallino.

Una definizione inaccettabile per la Fia, che hanno deciso di ritirare il pass al corrispondente con alle spalle ben 21 anni di carriera e quasi 400 GP vissuti a contatto diretto con il circus. Una presa di posizione ufficiale quella della Federazione internazionale, sancita con una lettera, a firma del direttore generale Alberto Villarreal, inviata alla testata inglese. "La Fia ritiene che il vostro articolo non sia all'altezza degli standard di professionalità attesi dai rappresentanti dei media accreditati per seguire il campionato mondiale Fia di Formula 1", hanno fatto sapere.

Immediata la replica di Chris Dean, capo dello sport del Daily Mail: "Un attacco senza precedenti e oltraggioso alla libertà di stampa. Siamo in un territorio pericoloso quando la Fia reagisce in modo così pesante".

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Lo stesso McEvoy ha rincarato la dose, puntando il dito anche su Vasseur: "Pare che un certo Fred Vasseur, quel tizio insignificante e un po' sovrappeso che fa il team principal della Ferrari, abbia fatto la spia su di me. È un buffone che se la ride, uno che non è assolutamente all'altezza del ruolo che ricopre - ha poi scritto ancora - . E ora la Ferrari potrebbe avviarsi verso una guerra civile".

Intanto, il tabloid d'Oltremanica ha deciso di non coprire gli ultimi tre GP della stagione per replicare a questo "abuso di potere".

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