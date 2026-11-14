Leclerc "piccolo bastardo subdolo": giornalista inglese espulso dal paddock della F1

Lo stesso McEvoy ha rincarato la dose, puntando il dito anche su Vasseur: "Pare che un certo Fred Vasseur, quel tizio insignificante e un po' sovrappeso che fa il team principal della Ferrari, abbia fatto la spia su di me. È un buffone che se la ride, uno che non è assolutamente all'altezza del ruolo che ricopre - ha poi scritto ancora - . E ora la Ferrari potrebbe avviarsi verso una guerra civile".