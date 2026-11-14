Pattinaggio figura, ISU Grand Prix: Grassl 4° nel corto negli Usa

Skate America, quarta tappa dell'ISU Grand Prix, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, ha preso il via nella notte europea a Everett (Stato di Washington, USA). La giornata d'apertura dell'evento, ospitato dalla Angel of the Winds Arena, ha visto impegnati due pattinatori italiani. Daniel Grassl (Fiamme Oro) occupa la quarta posizione al termine del programma corto, nel quale ha conseguito il punteggio di 86.48. Il ventiquattrenne sudtirolese è pienamente in corsa per salire sul podio, essendo distante un solo centesimo di punto dalla terza piazza, detenuta dal messicano Donovan Carrillo. La graduatoria è comandata dallo statunitense Ilia Malinin (96.74) davanti al giapponese Sota Yamamoto (91.29). L'altro italiano impegnato, Nikolaj Memola (Fiamme Oro), sta proseguendo il suo percorso di recupero dall'infortunio accusato lo scorso anno. Il ventitreenne lombardo ha ottenuto 63.46 punti ed è dodicesimo. L'evento proseguirà tra la serata di sabato e la notte su domenica. Dalle 23:00 odierne, la coppia di danza Noemi Maria Tali/Noah Lafornara (Fiamme Oro/Icelab) si cimenterà nella Rhythm Dance. Inoltre, dalle 3:25, Grassl e Memola si cimenteranno nel programma libero maschile.