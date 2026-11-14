Tennis, Wta Finals: Svitolina elimina Sabalenka e vola in semifinale

L'utlima a qualificarsi per le semifinali delle Wta Finals è Elina Svitolina che ha superato a sorpresa nell'ultimo match del round roubin l'ex n.1 del mondo Aryna Sabalenka per 6-3, 3-6, 6-1. Questo pertanto il quadro delle due semifinali: Linda Noskova contro Elina Svitolina e Jessica Pegula contro Mirra Andreeva. Dopo 5 sconfitte consecutive tra il Roland Garros 2023 e l'Australian Open 2026 e un solo set vinto, finalmente Svitolina torna a battere Sabelenka e lo fa alla grande, schiantando l'ex numero 1 del mondo con una striscia conclusiva di 6 game. E' durato appena 55 minuti invece l'ultimo show di Mirra Andreeva che ha finito al primo posto e imbattuta il proprio girone superando per 6-2, 6-1 la connazionale Diana Shnaider, entrata in gara per la rinuncia di Karolina Muchova.