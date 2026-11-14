Tennis, Wta Finals: Svitolina elimina Sabalenka e vola in semifinale

14 Nov 2026 - 12:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'utlima a qualificarsi per le semifinali delle Wta Finals è Elina Svitolina che ha superato a sorpresa nell'ultimo match del round roubin l'ex n.1 del mondo Aryna Sabalenka per 6-3, 3-6, 6-1. Questo pertanto il quadro delle due semifinali: Linda Noskova contro Elina Svitolina e Jessica Pegula contro Mirra Andreeva. Dopo 5 sconfitte consecutive tra il Roland Garros 2023 e l'Australian Open 2026 e un solo set vinto, finalmente Svitolina torna a battere Sabelenka e lo fa alla grande, schiantando l'ex numero 1 del mondo con una striscia conclusiva di 6 game. E' durato appena 55 minuti invece l'ultimo show di Mirra Andreeva che ha finito al primo posto e imbattuta il proprio girone superando per 6-2, 6-1 la connazionale Diana Shnaider, entrata in gara per la rinuncia di Karolina Muchova. 

Ultimi video

01:19
DICH EDOARDO GERMANI SU RUSSO - ELMAGHRABY - CONFERENZA STAMPA 30/11 SRV

Edo Germani (TAF): "Il ritorno di Clemente Russo? Match folle perché…"

00:28
DICH TIAFOE PER SITO

Tiafoe: "Perché sono qui? Per vincere"

00:27
DICH FILS PER SITO ok

Fils: "Spero di superare il girone"

02:28

Zverev alle Atp Finals da numero 1: "Me la voglio godere. Sarei felice di incontrare Cobolli"

03:02

Il favorito Alcaraz: "Mi mancano le battaglie con Sinner. Spero che questa sia la volta buona"

01:14
MCH FRITZ-MUSETTI A STOCCOLMA MCH

Musetti fuori in semifinale all'Atp Stoccolma, Fritz vince in due set

01:15
Clemente Russo-ElMaghraby: faccia a faccia di fuoco

Clemente Russo-ElMaghraby: faccia a faccia di fuoco

01:39
Clemente Russo, il ritorno: sette giorni ed è battaglia

Clemente Russo, il ritorno: sette giorni ed è battaglia

01:39
Clemente Russo, il ritorno: 8 giorni allo show

Clemente Russo, il ritorno: 8 giorni allo show

02:30
13 SRV RICORDO TONI CAPUOZZO 13/11 DEF

Ciao Toni: Sportmediaset saluta Toni Capuozzo

01:26
18 MCH ALCARAZ GUARDA GINOCCHIO ALLENAMENTO COBOLLI 13/11 MCH

Alcaraz guarda il ginocchio fasciato: precauzione o allarme?

01:11
Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

01:26
Clemente Russo sta per tornare sul ring: sabato 21 novembre su Italia 1

Clemente Russo sta per tornare sul ring: sabato 21 novembre su Italia 1

00:31
Clemente Russo vs Elmaghraby: sabato 21 novembre in seconda serata su Italia 1

Clemente Russo vs Elmaghraby: sabato 21 novembre in seconda serata su Italia 1

01:32
Volley, Conegliano e Milano a punteggio pieno

Volley, Conegliano e Milano a punteggio pieno

01:19
DICH EDOARDO GERMANI SU RUSSO - ELMAGHRABY - CONFERENZA STAMPA 30/11 SRV

Edo Germani (TAF): "Il ritorno di Clemente Russo? Match folle perché…"

I più visti di Altri Sport

DICH BINAGHI DA SFS 11/11 SRV

Esclusiva Binaghi: "ATP Finals, tifiamo per Cobolli"

18 MCH ALCARAZ ARRIVA A TORINO 11/11 MCH

Atp Finals, bagno di folla a Torino per Alcaraz

18 MCH ALCARAZ GUARDA GINOCCHIO ALLENAMENTO COBOLLI 13/11 MCH

Alcaraz guarda il ginocchio fasciato: precauzione o allarme?

ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:06
Atp Finals, folla in attesa di Sinner in via Roma a Torino
15:41
Tennis, Atp Stoccolma: Fritz batte Tirante in finale e vince titolo
15:25
Atp Finals, Bolelli-Vavassori: "Più esperti e maturi ma sarà una battaglia"
15:05
Biathlon, Vittozzi seconda nella sprint di Geilo
15:01
Rugby, Nations Championship: una bella Italia cede all'Argentina a Genova