L'OMAGGIO

Antonelli in visita al Quirinale: Kimi regala il suo casco a Mattarella e lo invita a Monza

Il neo campione del mondo di Formula1 è stato ricevuto dal presidente della Repubblica a cui ha regalato il suo casco

13 Nov 2026 - 19:29
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Dopo l'ovazione di San Siro, la visita al Quirinale dal presidente della Repubblica. Sono giornate piene le ultime di Kimi Antonelli. Da quanto ha fatto rientro in Italia da campione del Mondo di Formula1, il pilota Mercedes sta girando lo stivale per ricevere l’abbraccio del suo Paese. Dopo la comparsata al Meazza per seguire Italia-Francia, oggi Kimi è andato a Roma, dove, insieme alla famiglia, è stato ricevuto da Sergio Mattarella. 

Antonelli ha voluto omaggiare il capo dello Stato portandogli in regalo un suo casco con tanto di dedica sulla visiera: "Al presidente Mattarella con molta ammirazione", recita il messaggio. "Questo è un dono per lei, è un casco di quest'anno", ha esordito Antonelli porgendogli un suo casco usato in gara. "Nelle mie mani è un po' abusivo", ha scherzato Mattarella che poi gli ha subito fatto osservare che deve tenere molto caldo: "deve essere una liberazione quando lo togliete". Kimi ha confermato che non è facile correre per circa un'ora e mezzo con questi caschi ma soprattutto con una tuta che, ha sottolineato, deve essere ignifuga. "Sì, fa molto caldo. Consideri che noi in ogni gara perdiamo in media un paio di chili, perché oltre al casco abbiamo anche la tuta ignifuga. Cerchiamo di allenarci per essere il più pronti possibile. Poi, soprattutto quando fa caldo, a fine gara ti butti nella vasca fredda". "Anche nella Formula2 e nei kart è così?", ha chiesto Mattarella. "Nella Formula2 sì, anche se le gare durano meno, nei kart meno perché sei un po' all'aperto", ha spiegato il pilota della Mercedes.

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Poi il giovane pilota italiano ha invitato il capo dello Stato a vedere una gara del prossimo anno: "deve venire a Monza, sarebbe bello...". Mattarella ha premesso che da "diversi anni i suoi movimenti sono un po' complicati". Ma questa "condizione", ha aggiunto riferendosi alla novità di avere un campione di Formula 1 italiano, "mi sollecita molto". 

Antonelli al Quirinale da Mattarella: le foto dell'incontro

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