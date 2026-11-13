Antonelli in visita al Quirinale: Kimi regala il suo casco a Mattarella e lo invita a Monza

Antonelli ha voluto omaggiare il capo dello Stato portandogli in regalo un suo casco con tanto di dedica sulla visiera: "Al presidente Mattarella con molta ammirazione", recita il messaggio. "Questo è un dono per lei, è un casco di quest'anno", ha esordito Antonelli porgendogli un suo casco usato in gara. "Nelle mie mani è un po' abusivo", ha scherzato Mattarella che poi gli ha subito fatto osservare che deve tenere molto caldo: "deve essere una liberazione quando lo togliete". Kimi ha confermato che non è facile correre per circa un'ora e mezzo con questi caschi ma soprattutto con una tuta che, ha sottolineato, deve essere ignifuga. "Sì, fa molto caldo. Consideri che noi in ogni gara perdiamo in media un paio di chili, perché oltre al casco abbiamo anche la tuta ignifuga. Cerchiamo di allenarci per essere il più pronti possibile. Poi, soprattutto quando fa caldo, a fine gara ti butti nella vasca fredda". "Anche nella Formula2 e nei kart è così?", ha chiesto Mattarella. "Nella Formula2 sì, anche se le gare durano meno, nei kart meno perché sei un po' all'aperto", ha spiegato il pilota della Mercedes.