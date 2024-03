Leclerc: "Passo avanti rispetto ad un anno fa". Bearman: "Penso di aver fatto un buon lavoro"

FORMULA UNO

Anche il monegasco elogia il grande debutto nei GP del diciottenne pilota inglese

© Getty Images "Oggi avevamo un bel passo, il giro veloce alla fine è stato favorito dal DRS. Nel complesso le sensazioni sono buone. Gara tendenzialmente noiosa: le Red Bull erano fuori dalla nostra portata e i miei inseguitori erano lontani. Era il miglior risultato possibile. Abbiamo migliorato rispetto ad un anno fa. Ho fatto anche meno fatica, forse perché c'era meno adrenalina in circolo. Però ho avuto problemi al collo, era difficile guidare. Bearman? Beh, Oliver ha fatto un lavoro incredibile fin dal terzo turno di prove libere, poi bravo in qualifica, mancando di poco il Q3. Settimo al traguardo con una macchina a lui sconosciuta: straordinariamente impressionante. Noi però lo conoscevamo. Arriverà presto in Formula Uno in pianta stabile". Charles Leclerc chiude con i complimenti al suo compagno di squadra one-off l'analisi di un Gran Premio che conferma la Ferrari seconda forza del Mondiale.

© Getty Images

Queste le prime parole di Oliver Bearman al termine del suo primo GP:

"Nel complesso sono contento: è la prima volta che faccio una gara così lunga in mezzo ad altre macchine, gestendo l'energia, i sorpassi e gli pneumatici. Non ho commesso errori e questo era il mio obiettivo. Questi pneumatici ti permettono di spingere costantemente, puoi appoggiarti tanto ma devi essere sempre molto preciso. Nel finale non è stato fcacile con Norris e Hamilton al mio inseguimento e semre più vicini. È stata dura, con le gomme dietro che andavano a scemare. Ho faticato molto in gara ma me ne sono resco conto solo dopo, una volta sceso dalla macchina. Questo non era esattamente il posto migliore per debuttare ma penso di aver fatto un buon lavoro".

Parte proprio dalla performance del più recente prodotto della Ferrari Driver Academy il bilancio del Team Principal e General Manager delle Rosse Frederic Vasseur:

"Quando abbiamo chiamato Bearman non ci aspettavamo che sarebbe andato così bene in qualifica e addirittura meglio in gara. Partenza, pit stop, gestione degli pneumatici: è filato tutto liscio, anche quando nel finale ha dovuto spingere per difendersi dal rientro di Norris e Hamilton. Ottimo lavoro da parte sua. Per quanto riguarda il quadro generale, abbiamo fatto progressi in termini di degrado pneumatici. Ci manca ancora un po' di passo rispetto alla Red Bull: tre o quattro decimi in qualifica, qualcosa di più in gara, ma un anno fa eravamo ad un secondo e mezzo da loro. Avremo presto altre occasioni".