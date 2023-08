Leclerc: "Non eravamo pronti al pit stop..." Per Vasseur "poteva andare peggio, ottmista per Monza"

GP OLANDA

Lo spagnolo salva in parte il bilancio ferrarista ma il bicchiere resta indiscutibilmente mezzo vuoto

© Getty Images "Ho dovuto affrontare il rush finale con un treno di intermedie usurate, reduci dalle qualifiche... Sapevo che non avrebbero tenuto, quindi penso di aver ottenuto un buon risultato. Ad inizio gara abbiamo fatto la differenza ma la corsa per il podio era fuori dalla nostra portata. Eravamo troppo lontani. Però sono contento perché abbiamo lottato con avversari che questo fine settimana ci erano superiori. Sono più ottimista per Monza, molto simile a Spa-Francorchamps dove eravamo andati bene. Poi però prepariamoci a soffrire di nuovo a Singapore". È un Carlos Sainz piuttosto soddisfatto quello che archivia con una spunta in buona sostanza positiva il GP d'Olanda e si proietta giaà sui GP del mese di settembre.

Pagina da voltare in fretta, quella olandese, per Charles Leclerc: mai protagonista a causa di un avvio di gara pessimo. Il monegasco fa autocritica:

"Abbiamo perso tempo al pit stop perché non eravamo pronti: sono stato io a chiamare il cambio gomme. Mi sono toccato subito con Piastri: un contatto piccolissimo, che ha però avuto una grandissima influenza, perché abbiamo perso una sessantina di punti di carico aerodinamico. Da lì in avanti non c'è stato più nulla da fare" (Charles Leclerc)

A tirar le somme di un fine settimana sottotono e illuminato solo dalla prestazione tutta sostanza di Sainz è il Team Principal Frederic Vasseur:

"È stato un fine settimana tosto per tutti, a causa delle condizioni meteo. Charles ha avuto un contatto con Piastri al primo giro, ha riportato dei danni all'ala anteriore, che ha poi danneggiato il fondo. Abbiamo cambiato l'ala ma per il fondo sarebbe servita una bandiera rossa subito. Per quanto riguarda il pit stop si è trattato di una decisione tardiva ma restare in pista un giro in più era la cosa giusta da fare.Carlos è andato molto bene all'inizio, poi nel finale dopo la sospensione ha faticato con le intermedie già usare in qualifica, ma è riuscito a difendere la quinta posizione da Hamilton e Norris. Poteva andare meglio ma anche peggio. Sono un po' più ottimista per Monza, pista dalle caratteristiche molto diverse da questa, ma siamo tutti molto vicini: non è questione di potenziale ma di saper mettere tutto insieme. Dobbiamo fare il meglio con ciò che abbiamo a disposizione in termini di uomini e di materiali. Stiamo lavorando per il futuro ma io spero in un passo avanti per Monza.