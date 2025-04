Leclerc: "Mi sono sbloccato, ma servono altri aggiornamenti"

"In qualifica non riusciamo a tirare fuori tutto il nostro potenziale ma oggi sono molto molto contento, anche come team. Pit stop perfetto, i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario. Ci manca downforce in qualifica, ma siamo forti sul degrado gomme. Io intanto mi sono sbloccato e questo porterà altri frutto presto. Oggi abbiamo fatto il nostro massimo assoluto. Ne sono fiero ma dobbiamo lavorare ancora per riuscire a partire più avanti. Il mio ingegnere di pista (Bryan Bozzi, ndr) mi parlava con tono rilassato, io ero molto più agitato dentro l'abitacolo ma abbiamo un grande rapporto e lo si vede in pista, i risultati lo dimostrano. Non mi aspettavo il podio, pensavo che mi arei dovuto difendere dalle Mercedes. Non basta ancora, dobbiamo continuare a spingere. Speriamo in altri aggiornamenti presto, e poi vediamo cosa succederà con le nuove ali che entreranno in vigore a Barcellona. Intanto grazie a tutti gli uomini della Ferrari".