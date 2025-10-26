Leclerc: "La Virtual mi ha salvato ma qui e ad Austin siamo stato perfetti"

"Sono molto felice di questo podio. Ad Austin era andata bene ma qui non sapevano bene cosa aspettarci: il podio è stata una grande sorpresa. La Virtual Safety Car alla fine mi ha salvato da Verstappen perché le mie gomme erano completamente andate. Al via ho fatto il meglio per me stesso, Lewis non sapeva che a sinistra c'era Versteppan, sono andato fuori, poi ho ridato la posizione avanti e per il resto ho pensato a me stesso. Oggi McLaren era su un altro pianeta e la Red Bull era più veloce di noi ma abbiamo finito davantri. Qui e ad Austin siamo stati perfetti, dobbiamo continuare così fino alla fine".