Leclerc: "La Virtual mi ha salvato ma qui e ad Austin siamo stato perfetti"

Il monegasco sale un altro gradino del podio dopo il terzo posto di Austin
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Sono molto felice di questo podio. Ad Austin era andata bene ma qui non sapevano bene cosa aspettarci: il podio è stata una grande sorpresa. La Virtual Safety Car alla fine mi ha salvato da Verstappen perché le mie gomme erano completamente andate. Al via ho fatto il meglio per me stesso, Lewis non sapeva che a sinistra c'era Versteppan, sono andato fuori, poi ho ridato la posizione avanti e per il resto ho pensato a me stesso. Oggi McLaren era su un altro pianeta e la Red Bull era più veloce di noi ma abbiamo finito davantri. Qui e ad Austin siamo stati perfetti, dobbiamo continuare così fino alla fine".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"La penalità di Hamilton è stata eccessiva ed è costata molto molte posizioni a Lewis. La strategia ad una sola sosta per Leclerc era quella decisa all'inizio ma in realtà tutti l'avevano scelta, poi alcuni l'hanno cambiata quando si è creato il trenino di Bearman e delle Mercedes, ma con Charles siamo rimasti al piano iniziale. La partenza è sempre un'incognita, la puoi pianificare quanto vuoi ma poi al momento si creano tante opportunità e ognuno cerca di trarne un vantaggio. Detto questo, Leclerc non ha fatto la partenza della vita. Quanto a Bearman, Oliver oggi ha fatto un gran lavoro. Ha tenuto dietro per venti giri le Mercedes e nel finale anche Piastri. Aveva già fatto dei weekend molto buoni ma faceva qualche errorino qua e là, mentre stavolta è stato impeccabile dall'inizio alla fine".