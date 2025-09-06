Leclerc: "La scia? Si poteva gestire diversamente..." Hamilton: "Punto alla top five"

Solo mezzi sorrisi in casa Ferrari dopo una qualifica sottotonodi Stefano Gatti
CHARLES LECLERC
"Il mio primo tentativo è stato un po' anonimo ma alla fine ho messo tutto insieme. La quarta posizione è la migliore che potessimo raggiungere. Per quanto riguarda la scia mancata di Hamilton, beh... forse si poteva gestire diversamente ma... è così. Per quanto riguarda il Gran Premio, si può ancora lottare per la vittoria. In fondo parto quarto come un anno fa, spero che si possa fare il bis. Sulla carta McLaren e Red Bull sono più forti ma farò di tutto per vincere: qui è davvero speciale. Abbiamo due configurazioni leggermente diverse, la mia è più aggressiva. In qualifica ha pagato, vediamo se sarà una scommessa vincente in gara".
LEWIS HAMILTON
"Speravo di fare meglio. Avevamo un buon passo ma la nostra posizione era questa: tra la quarta e la sesta. Lo sapevamo già... Per quanto riguarda la gara proverò ad entrare nella top five ma sarà difficile perché davanti a me ci sono macchine molto veloci, soprattutto le Mercedes".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Il nostro passo da qualifica era buono ma è andata come è andata. Tre quarti della griglia nello stesso secondo, Norris ha rischiato di uscire nel Q2, eravamo tutti vicini. Restiamo però concentrati su noi stessi. Partire quarti non è poi male e la strada per la prima curva al via è lunga, come è lungo il GP, vediamo cosa succede. Tutto è possibile. Certo, avrei preferito partire dalla pole. La scia di Hamilton per Leclerc era un'opzione ma abbiamo preferito puntare sulla preparazione delle gomme nel giro di lancio, senza sacrificare Hamilton. Charles ha capito la situazione. Fare la pole sarebbe stato comunque molto complicato. Domani potrebbe essere un'altra storia. Abbiamo fatto una scelta aggressiva in termini di carico aerodinamico ma la velocità massima... non assegna punti. Qui hai la scelta tra due o tre livelli di carico, poi però devi trovare un compromesso con la guidabilità. Infatti siamo un po' in difficoltà nelle curve, specialmente alla Variante Ascari a livello di gestione gomme".
